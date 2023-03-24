Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da açıklamalar yaptı: Bahar ve yaz aylarını en iyi şekilde değerlendirerek şehirlerin inşasında önemli yol almak istiyoruz

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan deprem bölgesi Hatay'daki Büyükdalyan Konteyner Kenti'nde düzenlenen iftar programında önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Devletimiz ilk günden beri sahada. Bakanlarımız ilk günden beri zorunlu haller dışında bölgeyi terk etmedi. Sizler yas tutarken kendi ihtiraslarının peşinden koşanları Allah'a havale ediyoruz. Siyasi çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen tuzu kurulara milletimiz çok yakında ders verecek.

"NE HATAY'I SAHİPSİZ BIRAKIRIZ NE DE KADERLERİNE TERK EDERİZ"

Depremlerde en çok yıkıma uğrayan 7 ili ve ilçelerini kardeş belediyeler ilan ettik. Deprem bölgesinde hayat normale dönünceye dek belediyelerimiz çalışmalarını sürdürecek. Bahar ve yaz aylarını en iyi şekilde değerlendirerek şehirlerin inşasında önemli yol almak istiyoruz. Elle tutulacak hiçbir eserleri olmadığı halde sağda solda laf yapanlara bu milletin gücünü ve kudretini göstereceğiz. Biz ne Hatay'ı sahipsiz bırakırız, ne de Hataylıları kaderlerine terk ederiz. Devletiyle, belediyesiyle, sivil toplumuyla hep beraber sizin yanınızdayız.

