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Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gözü Narin Güran soruşturmasında! "Hesap vermeleri için konuyu yakından takip ediyor"

08.09.2024 15:40
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Son dakika haberi: Öldürülüp çuval içinde dereye atılan Narin Güran hakkındaki soruşturma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da merceği altında. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi. Erdoğan'ın, "Narin'in canına kıyanların adalet önünde hesap vermesi için konuyu yakından takip etmekte" olduğu belirtildi.

Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gözü Narin Güran soruşturmasında! "Hesap vermeleri için konuyu yakından takip ediyor"

Son dakika haberi: Türkiye 18 gün Narin'den güzel haber gelmesini bekledi, bugünse acı haberle uyandı. Türkiye'yi yasa boğan haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündeminde. Konuyla ilgili İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan açıklama geldi.

18 GÜN BOYUNCA UMUTLAR SÖNMEDİ

8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos'ta Kur'an kursuna gitmek için evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Aile üyeleri ifade vermek üzere gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Narin'in muhtar amcası Salim Güran ise “kasten öldürme” ve “kişiyi hürriyetinden kısıtlama” gerekçesiyle tutuklayarak cezaevine gönderildi.

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NARİN KORKUNÇ HALDE BULUNDU

Narin'in hayatta olduğuna dair umutlar 18 gün boyunca hiç sönmedi. Ancak bugün, minik Narin'in cansız bedeni bir çuval içinde, en son üzerinde görülen kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde, üzeri taşla gizlenmiş halde bulundu.

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TÜRKİYE AYAĞA KALKTI

Siyaset, spor ve sanat camiası Narin'in ölümü üzerine ayağa kalktı. Bu sırada cinayet soruşturmasına dönen soruşturma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da öncelikli gündem maddelerinden biri oldu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın soruşturmayı yakından takip ettiğini belirtti.

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"ERDOĞAN, NARİN'İN CANINA KAST EDENLERİN HESAP VERMESİ İÇİN KONUYU YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

Altun sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

"Diyarbakır Bağlar’da 19 gün önce kaybolan ve ilk dakikadan itibaren güvenlik birimlerimiz tarafından aranan Narin kızımızın cansız bedenine ulaşılmış olması hepimizi kahretmiştir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hâlihazırda yürütülen soruşturmanın titizlikle devam etmesi ve olayın tam anlamıyla aydınlatılarak Narin kızımızın canına kast edenlerin adalet önünde hesap vermesi için konuyu yakından takip etmektedir.

Narin kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyoruz. Mekanı cennet olsun…"

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Recep Tayyip Erdoğan
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