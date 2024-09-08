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  4. Narin'in cansız bedeni çuval içinde bulunmuştu! Çok konuşulacak iddia: Günlerce taşımışlar

Narin'in cansız bedeni çuval içinde bulunmuştu! Çok konuşulacak iddia: Günlerce taşımışlar

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
08.09.2024 14:11
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Günlerdir kayıp olarak aranan ve bakılmayan yer kalmayan köyde, bu sabah 8 yaşındaki kayıp Narin bir çuval içinde, üzeri taş ve ağaç dallarıyla kapalı halde bulundu. Ülke acı haberle sarsılırken Gazeteci Didem Arslan aile hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. Öte yandan Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, cesedin taşındığı belirterek yakın çevreyi işaret etti.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos günü kaybolan ve günlerdir iyi bir haber beklenen kayıp Narin Eğertutmaz deresinde bir çuval içinde bulundu. Kayıp Narin Güran'ın katledilip çuval içine konularak, üzeri taş ve ağaç dallarıyla kapatılıp bu dereye bırakıldığı iddia edildi.

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‘‘AİLE BİLİYORDU, SUSTULAR’’

Show TV’de 'Vazgeçme' programında kayıp Narin olayını ele alan Didem Arslan Yılmaz sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Didem Arslan, aileyi yakından gören biri olarak Narin'in cansız bedeninin bulunması üzerine "Aile biliyordu, sustular. Yazıklar olsun" açıklamasında bulundu.

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''MÜŞTEREK BİR CİNAYETTEN SÖZ ETMEMİZ OLASI''

Canlı yayında konuşan Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, Narin'in cesedinin taşındığını iddiasında bulundu.

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Adli Bilişim Uzmanı Altun ''Cesedi taşınmış. Köylerdeki kayıp insanlarda, genellikle yakın çevredeki insanlar üzerine şüpheler yoğunlaşılır. Bu çocuğun cansız bedeni günlerce taşınmış. Çünkü drone'lar, arama kurtarma köpekleri bulamamıştı. Eşyanın tabiatına aykırı bir durum. Ben bilimsel veriler ışığında konuşuyorum.
Binlerce asker ve araştırmalara rağmen 19 gün boyunca o çevrede hiçbir emarenin bulunmaması, bugün masum çocuğun cesedinin bulunması yakın bir çevreyi işaret ediyor. Orada amca yalnız değil, burada birkaç kişinin varlığından söz etmemiz, müşterek bir cinayetten söz etmemiz olası'' açıklamasında bulundu.

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Diyarbakır kayıp ölü bulundu Narin
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