SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi kaza geçirmişti! Şırnak'tan bir acı haber daha: Şehit sayısı 2'ye çıktı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünkü Şırnak’taki programının ardından Cizre Nusaybin Karayolu Çığır Köyü mevkinde meydana gelen kazada Almanya uyruklu K.D yönetimindeki karavan ile aynı yönden gelen polis ekibini taşıyan otomobil çarpıştı.

1 POLİS ŞEHİT, İKİ POLİS YARALI

Kazada Şırnak’ta görevli polis memuru Fırat Der hayatını kaybetti. İki polis memuru da yaralandı. Yaralılar Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Mardin'deki mitingi sırasında, “Şırnak ziyaretimizin ardından yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Fırat Der’e Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Yaralı memurlarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

ŞEHİT SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Sabah saatlerinde ise bir acı haber daha geldi. Yaralı polislerden İlker Duran tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada "Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru İlker Duran, Şırnak Nusaybin yolu istikametinde görevli oldukları araç ile geçirdikleri trafik kazası sonucu şehit olmuştur." ifadelerini kullandı.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





