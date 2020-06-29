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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları açıklıyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları açıklıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2020 18:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik toplantının ardından alınan kararları açıklıyor. Erdoğan, "Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma süresini 1 ay daha uzatıyoruz. Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek" dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları açıklıyor

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske mesafeden taviz vermiyoruz. Amacımız vaka sayısını da vefat sayısını da sıfıra en yakın veya sıfır noktasına çekebilmektir. Ülkemizi risk grubundan uzaklaştırmakta kararlıyız. Normalleşme takvimi çerçevesinde birkaç alan dışında tüm sektörlerde hizmet ve üretimin önünü açtık. Salgın sürecinde her kesimi verdiğimiz desteklerle ayakta tuttuk. Devletimizin tüm imkanlarını milletimizin emrine vermiş bulunuyoruz. Böylece içinden geçtiğimiz olağanüstü dönemin sıkıntılarını herkes için en aza indirmeye çalıştık. Faaliyetlerine ara veren işletmeler peyderpey yeniden çalışmaya başladı. Ekonomik faaliyetlerde adım adım Mart ayındaki seviyelere yaklaşıldığını görüyoruz. Bu vesileyle önümüzdeki günlerde devreye alacağımız bazı hususları sizlerle paylaşmak istiyorum.

Yarın 926 devlet korumasındaki gencimiz ile 274 şehit, gazi yakınımız kura ile kamu kurumlarına yerleştirilecek. Sonuçlar Aile, Çalışma Bakanlığımızın web sayfasında açıklanacaktır. Sosyal koruma kalkanı altında hanelere 6 milyarın üzerinde yardım yaptık.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BİR AY UZATILDI

Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma süresini 1 ay daha uzatıyoruz. Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek.

Son dönemde salgından en çok etkilenen ülkelerden biri de Irak'tır. Türkmenler başta olmak üzere Irak’a bir yardım paketini yarın yola çıkartıyoruz. Burada salgın döneminde ihtilaç duyulan her türlü malzeme var.

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