Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan karar sonrası "yargıya hakaret" diye tepki göstermişti! O hakim ve savcının görev yeri değişti

Son dakika: Tokat'ta boşanma aşamasında olduğu Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ'ı tahliye eden savcı ve hakim hakkında HSK dikkat çeken bir karara imza attı. HSK İkinci Dairesi, soruşturmaya konu iddialarla ilgili yapılan inceleme kapsamında, soruşturma sonuçlanana kadar hakimin Şırnak Silopi'ye, savcının ise Bitlis Mutki'ye geçici olarak görevlendirilmesine karar verdi.

EŞİNİ 23 YERİNDEN BIÇAKYALIP SERBEST KALMIŞTI

Özlem Ağ, Tokat merkeze bağlı Mülk köyünde, 1 Nisan 2021'de boşanma aşamasındaki eşi Samet Ağ tarafından 23 yerinden bıçaklanmış, uzun süre hastanede tedavi görmüştü.

Olayın ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Samet Ağ, bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Samet Ağ, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tekrar tutuklanmıştı.

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: SEN NASIL SERBEST BIRAKIYORSUN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samet Ağ'ı serbest bırakan hakime de sert sözlerle yüklenmiş, "23 yerinden bıçaklıyor; ey hakim sen böyle birisini serbest bırakıyorsun? Hakim böyle bir tasarruf yapıyor, yargıya hakaret." demişti.

Erdoğan, Özlem'i bıçaklayan eşi Samet Ağ'ın 3 ay sonra serbest bırakılmasına ateş püskürmüş, "Ben Cumhurbaşkanıysam sen de 23 yerinden bıçaklayan adamı serbest bırakıyorsan ben gerekeni sana söylerim. Bakanıma da söyledim, bunu yakın takibe alacaksın ve beni de bilgilendireceksin, adımı da atacağız. Hakim olabilir, savcı olabilir. Biz adaleti mülkün esası olarak gören medeniyetin mensuplarıyız. Adalet ortada kalmaz, yerde sürünmez." ifadelerini kullanmıştı.

(AA)



