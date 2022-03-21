HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan karar sonrası "yargıya hakaret" diye tepki göstermişti! O hakim ve savcının görev yeri değişti

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan karar sonrası "yargıya hakaret" diye tepki göstermişti! O hakim ve savcının görev yeri değişti

21.03.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepki gösterdiği savcı ve hakimle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. HSK, Boşanmak isteyen eşi Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ'ı tahliye eden savcı ve hakimin görev yerini değiştirdi.

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan karar sonrası "yargıya hakaret" diye tepki göstermişti! O hakim ve savcının görev yeri değişti

Son dakika: Tokat'ta boşanma aşamasında olduğu Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklayan Samet Ağ'ı tahliye eden savcı ve hakim hakkında HSK dikkat çeken bir karara imza attı. HSK İkinci Dairesi, soruşturmaya konu iddialarla ilgili yapılan inceleme kapsamında, soruşturma sonuçlanana kadar hakimin Şırnak Silopi'ye, savcının ise Bitlis Mutki'ye geçici olarak görevlendirilmesine karar verdi.

EŞİNİ 23 YERİNDEN BIÇAKYALIP SERBEST KALMIŞTI

Özlem Ağ, Tokat merkeze bağlı Mülk köyünde, 1 Nisan 2021'de boşanma aşamasındaki eşi Samet Ağ tarafından 23 yerinden bıçaklanmış, uzun süre hastanede tedavi görmüştü.

aa

Olayın ardından gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Samet Ağ, bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Samet Ağ, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tekrar tutuklanmıştı.

hsk

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: SEN NASIL SERBEST BIRAKIYORSUN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samet Ağ'ı serbest bırakan hakime de sert sözlerle yüklenmiş, "23 yerinden bıçaklıyor; ey hakim sen böyle birisini serbest bırakıyorsun? Hakim böyle bir tasarruf yapıyor, yargıya hakaret." demişti.

g

Erdoğan, Özlem'i bıçaklayan eşi Samet Ağ'ın 3 ay sonra serbest bırakılmasına ateş püskürmüş, "Ben Cumhurbaşkanıysam sen de 23 yerinden bıçaklayan adamı serbest bırakıyorsan ben gerekeni sana söylerim. Bakanıma da söyledim, bunu yakın takibe alacaksın ve beni de bilgilendireceksin, adımı da atacağız. Hakim olabilir, savcı olabilir. Biz adaleti mülkün esası olarak gören medeniyetin mensuplarıyız. Adalet ortada kalmaz, yerde sürünmez." ifadelerini kullanmıştı.

(AA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nuray Demir’in ölümünde kan donduran itiraf!Nuray Demir’in ölümünde kan donduran itiraf!
İşte savaşı kazanacak taraf! "Yüzde 93 oranla..."İşte savaşı kazanacak taraf! "Yüzde 93 oranla..."
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Temel konularda anlaşma yakınDışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Temel konularda anlaşma yakın
Anahtar Kelimeler:
kadına şiddet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İç çamaşırı reklamında oynadı! "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?"

İç çamaşırı reklamında oynadı! "Ceketle çamaşır reklamında oynamak ne?"

Ukrayna'da Kadirov ile dalga geçtiler!

Ukrayna'da Kadirov ile dalga geçtiler!

O grafik dikkat çekti: %8'lik düşüş...

O grafik dikkat çekti: %8'lik düşüş...

Kerem Aktürkoğlu neler yaptı öyle! ''100 milyon euro''

Kerem Aktürkoğlu neler yaptı öyle! ''100 milyon euro''

Türkü evinde istek parça kavgası!

Türkü evinde istek parça kavgası!

İSKİ uyardı: 5 barajımız taşıyor!

İSKİ uyardı: 5 barajımız taşıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.