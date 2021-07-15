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  4. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Millete Sesleniş' konuşması

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Millete Sesleniş' konuşması

15.07.2021 21:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Millete Sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Erdoğan, "Bu darbe girişimi, tarihimizdeki yerini bir ibret vesikası olarak almıştır." dedi. Erdoğan, "Dün başaramadılar, bugün başaramadılar, yarın da inşallah başaramayacak, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasına engel olamayacaklar." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Millete Sesleniş' konuşması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu alçaklığın (15 Temmuz darbe girişimi) hesabını, yakaladığımız, tespit ettiğimiz tüm hainlerden sorduk, sormaya devam edeceğiz" dedi.

Erdoğan, "Nesiller boyunca milletimizin her bir ferdi, bu eşi benzeri olmayan ihaneti hatırladıkça, istiklalimize ve istikbalimize daha sıkı sarılacaktır" ifadelerini kullandı.

"BU DARBE GİRİŞİMİ, TARİHİMİZDEKİ YERİNİ BİR İBRET VESİKASI OLARAK ALMIŞTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu darbe girişimi, tarihimizdeki yerini bir ibret vesikası olarak almıştır. Dünyanın her ülkesinin ve toplumun gözdesi bir coğrafyayı bin yıldır vatan kılmanın ve vatan olarak tutmanın bedelini ödüyoruz. Geride bıraktığımız 8 yılda farklı görünümler altında yaşadığımız saldırılar, vatanımıza sahip çıkma mücadelemizin sürüp gideceğine işaret ediyor. Envai kılıktaki terör örgütleri üzerinden tedavüle sürülen senaryoların amacı; ülkemize diz çöktürmek, milletimizi esir etmek, topraklarımızı yağmalamaktır. Gezi olaylarıyla sosyal çatlaklar oluşturmaya çalışanlar, aslında bünyemize birlik ve beraberlik aşısı yaptıklarını göremediler."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütlerini kullanarak topraklarımızı tehdit edenler, bu yaptıklarıyla aslında kardeşliğimizi pekiştirdiklerini anlayamadılar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında şunları aktardı:

"Dün başaramadılar, bugün başaramadılar, yarın da inşallah başaramayacak, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasına engel olamayacaklar."

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Recep Tayyip Erdoğan
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dolar ve faiz yine yükselecek desenize .

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