Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim değerli şehit yakınlarımız, kıymetli gazilerimiz, kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 251 şehidimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Gazi olan kardeşlerimize Rabbimden sağlık diliyorum.

"15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNE BORCUMUZU NE YAPSAK ÖDEYEMEYİZ"

15 Temmuz şehitlerine borcumuzu ne yapsak ödeyemeyiz. Biraz gecikmeyle de olsa bu müzeyi milletimizin hizmetine sunarak ülkemizde demokrasi, halk, özgürlük ve adalet mücadelesinin kolay kazanılmadığını tüm dünyaya göstermek istedik. Müzemizde 15 Temmuz gecesi milletimizin sergilediği direniş ve ertesi gün aydınlık Türkiye'ye nasıl ulaşıldığı ziyaretçilere gösterilecek.

"TEYAKKUZ HALİNDE OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Türkiye'nin benzer ihanetlere uğramaması için başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleri, her türlü fitne ve fesat odaklarına karşı teyakkuz halinde olmayı sürdüreceğiz.

Eğer o gece darbeciler karşımıza dikilselerdi şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektik.

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