15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde duygu dolu anlar

Açılış törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Eşi Emine Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile müzeyi gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.

"Türkiye'de ve dünyada darbeler", "Bir mermi tehdidi", "Karanlığa atılmak", "En uzun gece", "İz bırakanlar", "Sela", "Şehitlere saygı" ve "Demokrasi nöbetleri" başlıkları altında yer altına inşa edilen 8 salonu gezen Erdoğan, 15 Temmuz gününün anlatıldığı videoyu izledi.