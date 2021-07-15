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15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde duygu dolu anlar

15.07.2021 21:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, bugün açılışı gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini özel ses ve görsel efektlerle anlatan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde duygu dolu anlar yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin özel ses ve görsel efektlerle anlatılacağı 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılış törenine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.

EMİNE ERDOĞAN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Eşi Emine Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile müzeyi gezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.
"Türkiye'de ve dünyada darbeler", "Bir mermi tehdidi", "Karanlığa atılmak", "En uzun gece", "İz bırakanlar", "Sela", "Şehitlere saygı" ve "Demokrasi nöbetleri" başlıkları altında yer altına inşa edilen 8 salonu gezen Erdoğan, 15 Temmuz gününün anlatıldığı videoyu izledi.
Erdoğan ve beraberindekiler, mapping uygulamasıyla sonik patlamaların ve tank seslerinin canlandırıldığı koridoru gezdi, selaları dinledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 15 Temmuz'da direnen vatandaşların yaşadıklarının özel bir prodüksiyonla paylaşıldığı görüntüleri izlerken duygusal anlar yaşadı.
Erdoğan ve Bahçeli, demokrasi nöbetlerinin canlandırıldığı salonda bulunan kökleriyle Türkiye'nin geçmişini, dal ve yapraklarıyla aydınlık geleceğini simgeleyen çınar ağacı önünde fotoğraf çektirdi. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Recep Tayyip Erdoğan
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Okuyucu Yorumları 6 yorum
avustralya TİMSAHLARIN en çok yaşadığı ülkelerden birisidir!! arif olan understand!!!
timsah gözyaşları bunlar yemezler kardeşim yemezler:)))
Doğu'da şehit olan Mehmetçiğe aglamazsiniz.Gun olur devran döner bee

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