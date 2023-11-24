Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Öğretmenler Günü Programı'nda açıklamalarda bulunuyor

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "100 Yılı İnşa Edenler, 100 Yılı İnşa Edecekler" başlıklı Öğretmenler Günü Programı'na katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalardan satır başları:

"Çok değerli öğretmenlerimiz, eğitim camiamızın kıymetli mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

24 Kasım Öğretmenler Günü'nün tüm öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu anlamlı gün vesilesiyle tüm öğretmenlerimiz adına şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyor, minnet duygularımı sunuyorum.

Dün külliye'de 6 yıl önce hain terör örgütü tarafından Batman'dan katledilen öğretmen Şenay Aybüke öğretmenimiz için hazırlanan belgeselini gözyaşlarıyla takip ettik. Henüz 22 yaşındayken öğrencilerinden kopartılan Aybüke öğretmenin filmini tüm herkesin izlemesini tavsiye ediyorum.

Emeklilerimizle ilgili bir müjdeyi sizlerle ve aziz milletimizle paylaşacağım.

Geçen ay bir defaya mahsus 5 bin liraya ödeme kararı almıştık. Bununla ilgili kanun teklifimiz Meclis'ten geçti. Emeklilerimizin hesaplarına yatırıldı. Açıkçası emeklilerimizin bir kısmının dışarıda bırakılması bizim de içimize sinmeyen bir durumdu. Pazartesi günkü kabine toplantımızda gerekli düzenleme ve düzeltmelerin süratle yapılması talimatını verdik. Bakanlarımız hazırlıklarını bugün itibarıyla tamamladılar. Önümüzdeki hafta ilgili kanun teklifini sunacağız. İlk düzenlemeden yararlanamayan çiftçi ve bağkur emeklisi esnaf kardeşlerimiz için de tek seferlik 5 bin lira ödemeden faydalanmasını sağlayacağız.

İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak.

Hükümetlerimiz döneminde hazırlanan tüm bütçelerde aslan payı her zaman eğitim öğretim bütçesine ayrıldı. Şu an Meclis'te görüşmeleri devam eden tutar ise 1 trilyon 620 milyar liradır. Derslik sayımız 343 binden aldık, 619 bine, okul sayısını 50 binden 95 bine yükselttik. Öğretmen kadromuzu yaptığımız 800 bin atamayla tahkim ettik. 2023-2024 öğretim yılında toplam 1 milyon 203 öğretmenimizle 19 milyon öğrencimize eğitim ve öğretim hizmeti sağlıyoruz. Altyapıya yaptığımız devasa yatırımların olumlu sonuçlarını geniş bir yelpazede gördük.

Kaliteli bir eğitim öğretimi başarmak kararındayız. Bunu da başardık, başarıyoruz. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını da ilköğretimde 28'den 18'e, ortaöğretimde 28'den 12'ye gerilettik. OECD ortalamalarına yaklaştık. Yine bu dönemde okullaşma oranlarımız eğitimin tüm kademelerinde cumhuriyet tarihinin zirvesine ulaşmıştır. Kız çocuklarımızın önündeki engelleri kaldıran yine biz olduk. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için bursların artırılmasına kadar birçok adım attık. Gençlerimiz hatırlamaz. Öğretmenlerimiz hatırlar. Yaşı 35 ve üstü olanlar hatırlayacaktır. Bundan 20 sene önce okullar açılınca ailelerin en büyük sıkıntı kaynağı ders kitaplarını temin etmekti. Kırtasiye kırtasiye dolaşır kitapları tedarik etmeye çalışırlardı. Bunları yaşadık. Göreve geldiğimizin ilk senesinde bu eziyete son vereceğiz. Ders kitaplarını ücretsiz bir şekilde dağıtmaya başladık. Bugüne kadar 4 milyar ders kitabının dağıtımını gerçekleştirdik. 2023-2024 yılında 174 milyon ders kitabını ücretsiz olarak öğrencilere ulaştırdık. Okullarımızda 560 bin etkileşimli tahta kurduk. Bu sayıyı 620 bine ulaştıracağız. Bunlarla birlikte katsayı adaletsizliğini kaldırdık. İmam hatip okullarına vurulan zincirleri kırarak, kılık kıyafetin önünü açarak, eğitimde devrim niteliğinde adımlar attık.

Evlatlarımızın eğitiminden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Biz bu konuyu doğrudan bekamızı etkileyen bir milli mesele olarak görüyoruz. Her türlü ufuk açıcı tenkite açığız. Atamalar yanında üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir diğer husus, öğretmen maaşları ve zamlarıyla ilgili. Bunda da zaman zaman kötü ithamlara rastlıyoruz. Oysa ki hükümetlerimizin karnesi apaçık ortadadır. 2002 yılında en düşük öğretmen maaşı 470 lirayken, bugün bu rakam 23900 liraya çıktı. Nereden nereye... Dolar bazında 2002 yılında kasım ayı itibarıyla ek ders hariç 292 dolar kazanırken bugün dolar bazında yaklaşık 3 katı maaş alıyor. Hem lira hem de dolar bazında reel artış mevcut. Her şeyin mükemmel olduğunu iddia etmiyorum. Tüm dünyada enflasyon sorunu varken bizim etkilenmememiz düşünülemez. "







