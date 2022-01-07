SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan "sinsi saldırı" diye uyardı: Sapkınlığı, marjinalliği sanat adı altında normalleştirme gayesi taşıyorlar

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2. Yeditepe Bienali’nde yaptığı açıklamadan öne çıkan satır başları şöyle;

"Gelenekli kültür sanat değerlerimize sahip çıkan, onlar üzerinde düşünmeyi ve geleceğe aktarmayı hedefleyen her türlü çabayı destekliyoruz. Kültür, sanat birikimimizi yeni nesiller başta olmak üzere milletimizin tüm fertlerine ulaştırana kadar bu tür faaliyetleri artırarak sürdürmeliyiz. Medeniyetimize, tarihimize, kültür sanat birikimimize sahip çıkmak, bunları daha ileriye taşımak için üzerimize düşenleri samimiyetle yerine getireceğiz. Sapkınlığı, marjinalliği sanat adı altında normalleştirme gayesi taşıyan sinsi saldırıya karşı imkanlarımızı devreye almalıyız"

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