Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapacağım konuşma 2023'ün manifestosu olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma namazını kıldığı, Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camii'nden çıkışında gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

(Biden'ın Putin'e "katil" sözleri) Bir devlet başkanının kalkıp Rusya Devlet Başkanına böyle bir ifade kullanması kabul edilebilir değildir. Bana kalırsa Putin çok akıllı bir cevap vererek gerekeni yapmıştır.

AVRUPA BİRLİĞİ SÜRECİ

Şu anda bildiğiniz gibi Avrupa Birliği'nin daha önce dedikodusu çok yapılan yaptırımlarla ilgili konuyu askıya aldı diye yeni bazı gelişmeler var. Biz tabii bu sürece yönelik Doğu Akdeniz olmak üzere bütün bunları ele almak üzere bir NATO ülkesi olan Türkiye'nin AB'den beklentilerini bunun yanında da AB ile ilgili olarak gerek Gümrük Birliği gerek vize konusu gibi birçok konu var ki bunları tekrar karşılıklı olarak değerlendirme fırsatını bulacağız.

KİLİS'E ROKETLİ SALDIRILAR

Kilis'e yapılan saldırı tabii ki kabul edilebilir bir saldırı değil. Bunun cevabını da misliyle verdik, veriyoruz, vereceğiz.

AK PARTİ KONGRESİ

Kongre noktasında ön hazırlıklarımızı kararlı bir şekilde yaptık. Şu anda sloganlarımızdan tutunuz çarşamba günü yapacağımız konuşmaya kadar hepsi hazırlanıyor ve çarşamba günü yapacağımız konuşma adeta 2023'ün manifestosu olacaktır. Gerek insan haklarıyla ilgili yaptığımı reform paketleri, gerekse ekonomi paketiyle ilgili tüm bunları kapsayan bir konuşmayı planlamış bulunuyorum.

Bütün belde, ilçe, il kongrelerimizi tüm bu zor şartlarda hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Şimdi de büyük kongrelerimizi yaparak 2023'e Cumhur İttifakı olarak çok güçlü bir şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah 2023 Türkiye'de yeni bir dönüşüm süreci olacak. Bununla birlikte İnşallah 2024 ve bundan sonrasında devam edecektir.

