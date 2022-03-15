HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün! Kritik konular masada, Erdoğan 'millete sesleniş' konuşması yapacak

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün! Kritik konular masada, Erdoğan 'millete sesleniş' konuşması yapacak

15.03.2022 06:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Rusya-Ukrayna savaşının toplantının ana gündem maddesi olması beklenirken, Antalya Diploması Forumu'nun yansımaları ile enerjide fiyat ve tedarik de toplantıda ele alınacak. Tarım ve Orman Bakanlığı görevine getirilen Vahit Kirişci de ilk kez Kabine'ye katılacak. Kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın millete sesleniş konuşması yapması bekleniyor.

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün! Kritik konular masada, Erdoğan 'millete sesleniş' konuşması yapacak

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak toplantının ana gündem maddesi Rusya’nın Ukrayna işgal etmesi olacak.

ÇAVUŞOĞLU SUNUM YAPACAK

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından çok yönlü diplomasi trafiğini hızlandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte her iki ülkenin liderleri ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Erdoğan’ın yanı sıra, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu da Rusya ve Ukrayna ile sürekli temas hâlinde diplomasi trafiğini sürdürürken bugüne kadar gelinen nokta toplantıda masaya yatırılacak. Bu kapsamda, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun konuyla ilgili bir sunum yapması bekleniyor.

1

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU DEĞERLENDİRMESİ

Toplantının bir diğer önemli başlığı Antalya Diplomasi Forumu’nun dünyadaki yansımaları olacak. Türkiye’nin girişimci ve insani dış politika konsepti ile düzenlenen Diplomasi Forumu’nda siyasi, ekonomik, savunma sanayi iş birlikleri öne çıkmıştı. Toplantıda, yapılan yeni iş birlikleri, elde edilen kazanımlar ve Türkiye’nin yeni dönemde atacağı adımlar ele alınacak.

ASDS

ENERJİ FİYATLARI VE TEDARİK MASADA

Bunların yanı sıra toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yükselen enerji fiyatları ile enerji tedariki konusu da konuşulacak. Türkiye, konumu itibarıyla dünyanın doğalgaz ve petrol rezervlerinin yaklaşık yüzde 60’ına sahip bir bölgeye komşu durumda olması sebebiyle yeni dönemde dünya enerji pazarında merkez ülke olma konumunda.

Konuyla ilgili değerlendirmelerin yapılacağı toplantıda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in genel sürece ilişkin bir sunum yapacağı belirtiliyor.

2

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından millete sesleniş konuşması yapacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Almanya Başbakanı Scholz'dan Türkiye'ye Ukrayna teşekkürüAlmanya Başbakanı Scholz'dan Türkiye'ye Ukrayna teşekkürü
Esir alınan Rus askeri Putin'e 'yoldaş' diyerek seslendi: Savaşı kaybettikEsir alınan Rus askeri Putin'e 'yoldaş' diyerek seslendi: Savaşı kaybettik
Zelenskiy'den uyarı! Rus füzeleri...Zelenskiy'den uyarı! Rus füzeleri...
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı son dakika haberi

En Çok Okunan Haberler

Küvetten çıplak poz paylaştı! Gülşen'e selam çaktı

Küvetten çıplak poz paylaştı! Gülşen'e selam çaktı

NATO açıkladı! 30 bin asker, yüzlerce savaş gemisi ve uçak...

NATO açıkladı! 30 bin asker, yüzlerce savaş gemisi ve uçak...

Esir alınan Rus askeri Putin'e 'yoldaş' diyerek seslendi: Savaşı kaybettik

Esir alınan Rus askeri Putin'e 'yoldaş' diyerek seslendi: Savaşı kaybettik

Galatasaray-Beşiktaş maçı bitti ortalık karıştı!

Galatasaray-Beşiktaş maçı bitti ortalık karıştı!

Vali'den tayin isteyen öğretmenlere sert çıkış: Çok ayıp

Vali'den tayin isteyen öğretmenlere sert çıkış: Çok ayıp

Ülke karanlığa gömüldü! "Tam sistem çökmesi"

Ülke karanlığa gömüldü! "Tam sistem çökmesi"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.