Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün! Kritik konular masada, Erdoğan 'millete sesleniş' konuşması yapacak

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak toplantının ana gündem maddesi Rusya’nın Ukrayna işgal etmesi olacak.

ÇAVUŞOĞLU SUNUM YAPACAK

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından çok yönlü diplomasi trafiğini hızlandıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte her iki ülkenin liderleri ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Erdoğan’ın yanı sıra, Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu da Rusya ve Ukrayna ile sürekli temas hâlinde diplomasi trafiğini sürdürürken bugüne kadar gelinen nokta toplantıda masaya yatırılacak. Bu kapsamda, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun konuyla ilgili bir sunum yapması bekleniyor.

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU DEĞERLENDİRMESİ

Toplantının bir diğer önemli başlığı Antalya Diplomasi Forumu’nun dünyadaki yansımaları olacak. Türkiye’nin girişimci ve insani dış politika konsepti ile düzenlenen Diplomasi Forumu’nda siyasi, ekonomik, savunma sanayi iş birlikleri öne çıkmıştı. Toplantıda, yapılan yeni iş birlikleri, elde edilen kazanımlar ve Türkiye’nin yeni dönemde atacağı adımlar ele alınacak.

ENERJİ FİYATLARI VE TEDARİK MASADA

Bunların yanı sıra toplantıda, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yükselen enerji fiyatları ile enerji tedariki konusu da konuşulacak. Türkiye, konumu itibarıyla dünyanın doğalgaz ve petrol rezervlerinin yaklaşık yüzde 60’ına sahip bir bölgeye komşu durumda olması sebebiyle yeni dönemde dünya enerji pazarında merkez ülke olma konumunda.

Konuyla ilgili değerlendirmelerin yapılacağı toplantıda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in genel sürece ilişkin bir sunum yapacağı belirtiliyor.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından millete sesleniş konuşması yapacak.



