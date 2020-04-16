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  4. Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2020 21:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Kalın, 'Türkiye ne zaman normale döner?' sorusuna "Erken ya da eksik bilgilerle birtakım tarihler telaffuz etmek büyük hata olur. Şu anda bunu söyleyebilecek durumda değiliz" dedi. Kalın, sokağa çıkma yasağına ilişkinse "Genel bir yasağın ekonomik maliyeti büyük olur" dedi.

Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satır başları;

Biz de herkes gibi öncelikle Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı kurallara titizlikle uyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da tedbirlere titizlikle uyuyor, hatta bize örnek oluyor.

Sayın Cumhurbaşkanı bir devletin başkanı nasıl korunması gerekiyorsa öyle korunuyor.

Üç haftadır biz buradayız, dışarı çıkmıyoruz. Dışarıdan konuk almıyoruz. Programları buradan yürütüyoruz. Ama tabii kural herkes için geçerli. Devlet başkanından memuruna, polisinden evinde oturan insanına.

"HERKES KURALLARA UYMAK ZORUNDA"

Biz hepimiz kurallara istisnasız şekilde uyuyoruz. Bir ayrım yok, herkes bu kurallara uymak zorunda.

Diğer ülkelerdeki duruma göz attığınızda, bu krizin merkezi Çin'di daha sonra İran'a kaydı. Dünya Sağlık Örgütü de İran'dan diğer ülkelere yayılırken bunun pandemi olduğunu ilan etti.

Son bir bir buçuk aydır salgının merkezi Avrupa'ya kaydı. Buna bir üçüncü ayak daha eklendi; ABD.

TÜRKİYE NE ZAMAN NORMALE DÖNER?

Şu anda bir şey söylemek için erken. Biz de tabii ki bunu Bilim Kurulu'na Sağlık Bakanlığı'na bilim insanlarına soruyoruz. Erken ya da eksik bilgilerle birtakım tarihler telaffuz etmek büyük hata olur. Şu anda bunu söyleyebilecek durumda değiliz. Ne zaman biteceği tamamen mücadelenin başarısına, seyrin nasıl deam edeceğine bağlı. Dolayısıyla size, bana, herkese bağlı. Bu ancak ve ancak kontrol altına alınıp insanlar dünya çapında bağışıklık kazandığı ve aşı bulunduğunda tam anlamıyla kontrol altına alınmıştır denebilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VE SONUÇLARI

Her bir ülke kendi özgün şartlarında bu kararları almak durumunda. Türkiye için de salgının seyrine, alınan tedbirlerin başarısına bağlı olarak bir öngörüde bulunmak mümkün. Bunun dışında tüm tarihler sepkülasyon olmanın ötesine geçmez.

Genel bir yasağın ekonomik maliyeti büyük olur.

Bilim Kurulu bu süreçte ihdas edilmiş en önemli kurumlardan bir tanesi. Bu kurul çok zamanlı bir şekilde kuruldu. Gayet de iyi çalışmaya devam ediyor. Onların tavsiyeleri doğrultusunda bu tedbirler alınıyor, uygulanıyor.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın İbrahim Kalın

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