SON DAKİKA - Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni ve cenaze programı belli oldu! Yeşilçam Malkoçoğlu'suz, Türk sineması efsanesiz kaldı

Son dakika: Türk sineması bir efsanesini daha kaybetti. Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın, dün akşam saatlerinde evinde rahatsızlanarak Beşiktaş'taki özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Türk halkını kahreden haber ise bu sabah saatlerinde geldi. Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Usta sanatçının ailesi ve sevenleri hastaneye koştu.

CÜNEYT ARKIN'IN ÖLÜM NEDENİ

Usta sanatçı Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni de belli oldu. Arkın'ın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Hastaneden yapılan açıklamada, "Türk sinemasının değerli oyuncusu sayın Cüneyt Arkın kalbinin durması sebebiyle ambulansla geldiği Liv Hospital’da yeniden canlandırma çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Türk sinemasının dev oyuncusunu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Cüneyt Arkın’ın ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

İstanbul'da hayatını kaybeden usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın cenaze programı belli oldu. Usta isim Arkın'ın cenaze programı belli oldu. Arkın için Perşembe günü saat 10.00'da Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenleneceği, ardından usta oyuncunun Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Türk sinemasında 300'den fazla filmde oynayan ve sayısız ödül sahibi olan Cüneyt Arkın, Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasıyla Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Fatma Girik ve Filiz Akın ile onlarca filmde rol almış. asıl ününe ise Malkoçoğlu filmiyle ulaşmıştı.

Battal Gazi, Dünyayı Kurtaran Adam, Köroğlu filmleriyle hafızalara kazınan usta sanatçı, dublör kullanmayı seyirciyi kandırmak olarak görüyordu bu nedenle filmlerinde dublör kullanmadı, hayatını hiçe saydı. Film setinde pek çok kez bu sebeple yaralanan Arkın, işine olan saygısını her şeyin üzerinde tuttu.

FATMA GİRİK'İN ÖLÜMÜ SONRASI CANLI YAYINDA TÜRK HALKINI AĞLATMIŞTI

Ocak ayında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in ölüm haberi sonrası usta oyuncu Cüneyt Arkın, canlı yayında ağlayarak "Fatma'm bekle beni orada bekle geliyorum" demişti. Cüneyt Arkın'ın ölüm haberi sonrası bu sözleri gündem oldu ve "Kavuştular" yorumları yapıldı.

ÜNLÜLERDEN CÜNEYT ARKIN İÇİN MESAJ

Hülya Koçyiğit Sinemanın bana kattığı değerlerden sevgili arkadaşım Cüneyt Arkın’ın vefat haberi ile derin üzüntü içindeyim. Türk sineması bir ustasını, bir çınarını daha kaybetti bugün. Sinemamıza büyük izler bırakan canım arkadaşım benim, filmlerinle yaşayacaksın kalplerimizde.

Sevgili ailesinin başta olmak üzere hepimizin başı sağ olsun.

Hastaneye gelen şair Ahmet Selçuk İlkan, "Böylesi acılara bazen sözler kifayet etmiyor. Şüphesiz ama tek tesellimiz onun bıraktığı önemli eserler ve değerli anılar. Efsaneler asla ölmez. İnsanlar ancak unutulduğu zaman ölür. Ama unutulmayacak bir aktörümüz sanatçımızdı. Ve yıllar yılı hepimizin hatıralarında belleğinde çok güzel izler bırakmış bir sanatçımızdı. Acılar hatıralarıyla teselli bulur. Bütün ulusumuz başı sağ olsun. Her ölüm erken ölümdür derler ya. Gençliğimin en güzel yıllarını yitirmişim gibi hissediyorum. O her şeyden önce çok iyi bir insandı. Hem sanatıyla hem insanıyla hem vefasıyla çok güzel bir insandı. Sayfalar dolusu, romanlar dolusu yazılacak bir değerdi. Sağlığında da kadri bilinen bir insandı. İnşallah onu kitaplarla, anılarıyla, her seven onu anlatarak yaşatır. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

Orhan Gencebay: Hepimizin başı sağ olsun. Son derece önemli bir sanatçıydı. Büyük izler bıraktı. Allah gani gani rahmet eylesin, çok eski arkadaştık. Son zamanlarda hastaydı. Durumu iyi değil diye duyuyorduk. Sinemamızda kimsenin yapamayacağı sahneleri gerçekleştirdi.

Nebil Özgentürk: Hepimizin başı sağ olsun. Türkiye’de Cüneyt Arkın gibi ve benzeri pek çok isim gibi hiç değişmeyen ve halkın kalbine yerleşen büyük isimler vardır. Ben Cüneyt Arkın’ı Türk sinemasının ilk sekiz efsane ismi arasına koyarım. Kime sorsanız bir Cüneyt Arkın filmi anlatır. Belgeselini de yaptım ve 15 gün boyunca insan bu tür belgesellerde ciddi araştırmalar yapıyor sadece röportajın yanı sıra. Cüneyt abiyi çok da sevdim. Çok severdim. O kadar doğal sıcacık bir insandı ki çok Memleketçi, Cumhuriyetçi o konuda hiç taviz vermeyen bir insandı. Bir yanda halkın beğenilerini de çok düşünen fazla radikalleşmeyen, ortada giden bir siyasi yapısı olan biriydi. Ama bir yandan da halkın dertlerini sinemaya uyarlayan biriydi. Bir Cüneyt Arkın efsanesini bir daha bulamayabiliriz. Zor koşullarda halkın kalbine yerleşebilmiş ve insanların kabinde kalabilmiş insanlar biz bir ülke gibi bir insanı kaybetmiş bulunuyoruz. Bu insanlar dönemine göre çok büyük bir sinema mücadelesini başlattılar.

Atilla Dorsay: Şimdi öğrendim çok üzüldüm gerçekten. Yeşilçam bir rüyalar sinemasıydı onu kabul etmek lazım ve yakışıklı olmak güzel olmak baş faktörlerden biriydi. Bunun en büyük kanıtlarından biri de yıldız olmanın en önemli yolunun artist, yıldız gibi dergilerin açtığı yarışmalarda birinci, ikinci olmaktı o yıllarda. Fiziksel güzelliği ile Yeşilçam’a adım atmak. O dönemde erkeklerden de Cüneyt Arkın en önemlilerinden biriydi. Boylu poslu gerçek bir yakışıklılığı olan bir insandı. Ata binmek, ok atmak bunlar onun becerebildiği şeylerdi. Çok önem verdiğim bir oyuncuydu. Bize yakındı evleri sık sık gider eşi Betül hanımla birlikte onu ve çocuklarını ziyaret ederdik. Yüreklibatur soyadını taşıyor çocukları da ve çok insani yanı da güçlü bir adamdı. Ömür boyu bağlı kaldığı eşi de ona çok destek oldu. Arada yönetmelik tecrübesi de vardır Vatandaş Rıza adlı bir film çekti örneğin ve onun senaryo denemesini bana yolladı tam olarak yazar mısın diye. Valla bana çok yabancı gelen bir senaryo denemesiydi bu yüzden ben kabul etmedim. Ama rahmetli Agah Özgüç o filmin senaristi olarak hep beni ilan etti ve hep öyle kaldı ve insanlar öyle bildi. Doğrusu ben de bunu bir onur bildim ve çok fazla yadsımadım. Başka denemeleri de oldu ama o aslında büyük bir star olarak kaldı.

Aydemir Akbaş: Ne kötü bir gün, ne kötü bir haber. Ahhhh Cüneytciğim nasıl üzgünüm anlatamam. Mükemmel bir sanatçı, iyi bir aile babasıydın. Mekanın cennet olsun Nur içinde yat.

CÜNEYT ARKIN KİMDİR?

Asıl mesleği olan doktorluğu bırakarak 1963 yılında oyunculuğa başlayan Arkın, oyunculuğun dışında karete ile ilgilendi.Avantür filmlerin ünlü oyuncusu Cüneyt Arkın 300'den fazla filmde rol aldı. Filmlerinin bir kısmında yapımcı ve yönetmen olarak da çalıştı. İki oğlu olan ünlü oyuncu Türk Sineması'na Artist Dergisi'nin açtığı bir yarışma ile girdi.

1999 yılında 36. Antalya Film Şenliği'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü" aldı. Bunun dışında 1969 ve 1976'da Antalya Film Şenliği ve 1972'de Adana Altın Koza Film Şenliği'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödüllerini aldı.

Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan Türk Sineması'nın ünlü jönü,1937 yılında Eskişehir'de doğdu. Çocukluğu çiftlikte geçti. Daha sonraEskişehir Necatibey İlkokulu'na gitti. Çocukluğunda en sevdiğihikayeler menkıbelerdi.Battal Gazi, Köroğluhikayeleri ile büyüdü.Eskişehir Lisesi'ne devam ettiği dönemde hikayeler yazıyor ve bunları dergilere gönderiyordu.

CÜNEYT ARKIN'IN ASIL MESLEĞİ

İstanbul'a giderek tıp fakültesi sınavlarına girdi ve kazandı. Tıp eğitimine devam ederken İstanbul'daki arkadaşlarıyla "Erek" adlı bir dergi çıkarttı. Dergide şiirleri ve hikayeleri yer alıyordu. 1957 yılında Cemal Süreyya ile tanıştı ve öykülerini değerlendirerek onu "Pazar Postası"na gönderdi.

1963 yılında "Artist" dergisinin düzenlediği sinema artisti yarışmasına girdi ve birinci oldu. Ertesi yıl filmlerde küçük roller almaya başlamıştı. Tıp fakültesini bitirmesinin ardından Eskişehir'e döndü.

1963 yazında Halit Refiğ ile "Şafak Bekçileri" adlı filmin çekimleri sırasında tanıştı. 1. Hava Üssü'nde jet savaş pilotlarının yaşamı ile ilgili bir film çeken Halit Refiğ, o sırada Hava Kuvvetleri'nde doktor olarak yedek subaylığını yapan Cüneyt Arkın'a filmdeki rollerden birini teklif etti. Ancak yönetmelikler yüzünden bu filmde rol alamadı. Aynı yılın sonbaharında Halit Refiğ "Gurbet Kuşları" adlı filmin çekimlerine hazırlanırken askerliğini bitiren Cünety Arkın filmde rol aldı. Gazeteci Vecdi Benderli, Cüneyt Gökçer'den Cüneyt; Ramazan Arkın'dan Arkın isimlerini alıp birleştirerek "Cüneyt Arkın" ismini yarattı.

Başta romantik roller oynayan genç oyuncunun daha sonra hareketli sahnelere yatkınlığı dikkat çekti. İstanbul'a gelen sirklerde çalışanlardan akrobatik hareketler öğrendi. Burada kazandığı becerilerini Malkoçoğlu tarzı, kılıçlı ve atlı sahnelerde kullandı.

70li yıllara gelindiğinde Türkiye'nin en tanınan oyuncularından biri olmuştu. İtalya'da da ilgi gördü. "John Arkin" adıyla tanındı. Ancak dil sorunu yüzünden fazla tanınamadı.

Ünlü yönetmen Halit Refiğ'e göre John Wayne, Burt Lancaster seviyesinde bir oyuncuydu. Yurtdışına açılabilseydi dünyaca tanınacak bir oyuncu olabilirdi.

Sosyal içerikli filmlerde de rol aldı ancak en çok tanınması Malkoçoğlu serisiyle oldu. 1982 yılında çektiği "Dünyayı Kurtaran Adam" adlı filmiyle dünya sinema tarihindeki en kötü 100 film arasına girmeyi başardı. 1992 yılında televizyonun yükselişiyle dizi oyunculuğu yapmaya başladı.

Cüneyt Arkın, Güler Mocan ile 1964 yılında evlendi. 1968 yılında boşandı. Filiz (d.1966) adında kızı oldu. Betül Işıl Cüreklibatur ile yaptığı ikinci evliliğinden Kaan ve Murat adlarında iki oğlu var.

"Polis"(1992), "Zirvedekiler"(1993), "Merhamet"(1993), "Bizim Ev"(1995) gibi dizilerin ardından 1998 yılında "Gülün Bittiği Yer" adlı filmde oynadı. Ardından2000 yılında yönetmenliğini yaptığı "Oğulcan"ı çekti. "Köpek"(2005) ve "Serseri"(2003) adlı dizilerde çalıştıktan sonra 2006 yılında "Dünyayı Kurtaran Adam"ın devamı olan "Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu" adlı filmde rol aldı.

2014 yılında Orçun Benli'nin senaryosunu yazıp yönettiği "Gulyabani" filmindeDeniz Uğur, Ceyda Ateş, Melike Öcalan, Didem Balçın, Mustafa Üstündağ,Hasan Küçükçetin, Kenan Ece, Cüneyt Arkın, Perihan Savaş, Merve Oflazgibi oyuncular rol almıştır.

Ödülleri :

1999 - 36. Antalya Film Şenliği - Yaşam Boyu Onur Ödülü

1976 - 13. Antalya Film Şenliği - En İyi Erkek Oyuncu (Mağlup Edilemeyenler)

1972 - 4. Adana Altın Koza Film Şenliği - En iyi Erkek Oyuncu (Yaralı Kurt)

1969 - 6. Antalya Film Şenliği - En İyi Erkek Oyuncu (İnsanlar Yaşadıkça)

1969 - 6. Antalya Film Şenliği - En İyi 3. Film (İnsanlar Yaşadıkça)

