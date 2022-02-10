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Son dakika: Davada yeni gelişme... Aslı Erdoğan için beraat kararı verildi

10.02.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Özgür Gündem gazetesi davasında yeni bir gelişme yaşandı. Davada yargılanan yazar Aslı Erdoğan'ın beraatına karar verildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Davada yeni gelişme... Aslı Erdoğan için beraat kararı verildi

Son dakika... Kapatılan Özgür Gündem gazetesi davasında yazar Aslı Erdoğan'ın, "örgüt propagandası" suçlaması yönünden verilen düşme kararının istinaf mahkemesi tarafından bozulmasının ardından yapılan yeniden yargılamada beraatına karar verildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Aslı Erdoğan katılmazken avukatları hazır bulundu. Sanık avukatları müvekkillerinin beraatine karar verilmesini talep etti. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Aslı Erdoğan hakkında suçun unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.

DAVA GEÇMİŞİ

Kapatılan Özgür Gündem gazetesi yöneticileri ve çalışanlarından Kemal Sancılı, Aslı Erdoğan, İnan Kızılkaya, Bilir Kaya, Ayşe Necmiye Alpay, Emire Eren Keskin, Filiz Koçali, Ragıp Zarakolu ve Bilge Aykut hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6,5 yıldan 17 yıl beşer aya kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle dava açılmıştı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 14 Şubat 2020'de sanıklar Necmiye Alpay ve Bilge Aykut, "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma, silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapma" suçlarından beraat verirken, haklarında yakalama emri bulunan firari sanıklar Filiz Koçali ve Ragıp Zarakolu hakkında da ayırma kararı verdi. Sanıklar Kemal Sancılı, Eren Keskin, Bilir Kaya ve İnan Kızılkaya yönünden de dosya ayrılmıştı.

Aslı Erdoğan hakkında ise yazıların yayınlanma tarihiyle suça konu edilen iddianame tarihi arasında, Basın Kanunu'nda belirtilen 4 aylık sürenin geçmesi gerekçesiyle "Silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan düşme kararı vermişti. Heyet, "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma ve silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarını işlemediği gerekçesiyle de Aslı Erdoğan'ın beraatına karar vermişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf) de Aslı Erdoğan hakkında verilen "düşme" kararını, internetle ilgili yayınlarda yeterli araştırma yapılmadığı ve buradaki yayınların iddianame tarihinden sonra geçen süresinin 4 aylık yasal süreden fazla olduğu gerekçesiyle bozmuştu. (DHA)

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