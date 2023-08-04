SON DAKİKA DEPREM: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 4 Ağustos 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde gibi soruların yanıtları yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden kişiler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sürekli olarak don depremler ile güncelliyor. İşte 4 Ağustos 2023 Cuma günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? (4 AĞUSTOS 2023 CUMA)

Bugün gerçekleşen depremlerin büyüklüğü, şiddeti, merkezüssü ve derinliğine ilişkin bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean paylaşılıyor. İşte son depremler listesi...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2023.08.04 08:26:13 38.0825 37.1872 5.0 -.- 1.9 -.- EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.04 08:21:57 36.5238 37.7880 5.0 -.- 2.6 -.- SURIYE İlksel

2023.08.04 07:16:07 42.1962 29.5762 12.3 -.- 2.6 -.- KARADENIZ İlksel

2023.08.04 06:18:33 38.2978 38.5867 8.3 -.- 2.1 -.- TANISIK-(MALATYA) İlksel

2023.08.04 06:11:02 38.2840 38.5745 9.0 -.- 2.1 -.- TANISIK-(MALATYA) İlksel

2023.08.04 05:31:38 38.3012 38.5687 14.8 -.- 1.9 -.- TANISIK-(MALATYA) İlksel

2023.08.04 05:24:37 38.4800 37.2590 7.9 -.- 2.0 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.04 05:04:38 38.5033 39.4353 10.9 -.- 1.7 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG) İlksel

2023.08.04 05:03:54 38.0898 37.3123 1.1 -.- 1.7 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.04 04:21:20 39.4523 39.9667 2.5 -.- 2.3 -.- NOHUTLU-PULUMUR (TUNCELI) İlksel

2023.08.04 04:09:55 38.3367 38.1552 8.5 -.- 1.8 -.- FATIH-(MALATYA) İlksel

2023.08.04 03:55:16 37.0678 28.4733 3.7 -.- 1.9 -.- ELMALI-ULA (MUGLA) İlksel

2023.08.04 03:19:39 40.4007 23.5478 5.7 -.- 2.5 -.- YUNANISTAN İlksel

2023.08.04 03:01:19 37.2125 36.0530 10.5 -.- 3.2 3.2 SELIMIYE-(OSMANIYE) İlksel

2023.08.04 02:33:09 36.8812 27.8828 3.1 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.08.04 02:27:09 35.0952 26.4295 9.9 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2023.08.04 02:18:30 38.0902 37.5045 7.5 -.- 1.8 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.04 01:52:03 38.2518 37.7358 10.7 -.- 2.1 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.08.04 01:51:40 37.3883 36.9152 7.0 -.- 1.9 -.- GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.08.04 01:26:01 37.8355 30.5133 3.8 -.- 2.1 -.- KAYIKOY-(ISPARTA) İlksel

2023.08.04 01:05:36 36.8803 27.9190 2.1 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.08.04 00:39:02 36.8852 27.9162 7.0 -.- 2.0 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.08.04 00:20:54 40.4065 27.2215 5.3 -.- 1.4 -.- ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2023.08.04 00:03:14 37.5003 35.3587 4.2 -.- 1.5 -.- EBRISIM-ALADAG (ADANA) İlksel

