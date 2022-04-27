HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA DEPREM mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? 27 Nisan 2022 Kandilli deprem listesi!

SON DAKİKA DEPREM mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? 27 Nisan 2022 Kandilli deprem listesi!

27.04.2022 06:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SON DAKİKA DEPREMLER listesi ve 27 Nisan 2022 Çarşamba günü ile ilgili Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamanın detayları bulundukları şehirde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar, internette araştırma yapmaya başladı. 27 Nisan deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? sorularının yanıtı ve 27 Nisan 2022 Kandilli deprem listesi haberimizde...

SON DAKİKA DEPREM mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? 27 Nisan 2022 Kandilli deprem listesi!

SON DAKİKA DEPREMLER listesi ile Kandilli Rasathanesi'nin 24 Nisan Çarşamba (bugün) için yaptığı açıklamanın detayları merak edildi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Muş, Muğla, Malatya, Bolu, Erzurum, Afyonkarahisar gibi illerimizin yanı sıra Ege Denizi'nde Yunanistan açıklarında sarsıntı gerçekleşti. Vatandaşlar, 27 Nisan deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. 27 Nisan 2022 Çarşamba AFAD ve Kandilli deprem listesi ve ayrıntılar haberimizde...

27 NİSAN DEPREM Mİ OLDU?

2022.04.27 04:36:28 39.3207 41.1543 2.0 -.- 1.5 -.- ALABALIK-VARTO (MUS) İlksel
2022.04.27 04:32:12 39.3517 25.8615 5.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2022.04.27 04:27:16 37.1058 28.5557 7.3 -.- 2.1 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.27 04:09:07 38.1308 38.5950 4.6 -.- 1.4 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2022.04.27 03:54:23 37.0347 27.5603 13.2 -.- 1.4 -.- CAMLIK-BODRUM (MUGLA) İlksel
2022.04.27 03:35:51 40.7408 31.5345 4.7 -.- 1.2 -.- KURKCULER-(BOLU) İlksel
2022.04.27 03:33:36 39.2210 41.6718 8.4 -.- 2.0 -.- TORAMAN-HINIS (ERZURUM) İlksel
2022.04.27 02:05:32 37.8932 30.1210 11.9 -.- 1.1 -.- ASAGI BELTARLA-BASMAKCI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2022.04.27 01:56:01 40.6693 27.4363 12.2 -.- 1.1 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2022.04.27 01:41:04 37.8435 30.9318 6.0 -.- 2.0 -.- CAYKOY-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel
2022.04.27 00:28:55 36.9253 27.6087 16.5 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elektrikler ne zaman gelecek?Elektrikler ne zaman gelecek?
Kılıçdaroğlu çok sert ve kısa konuştu!Kılıçdaroğlu çok sert ve kısa konuştu!
Polise tehdit: 'Seni aldıracağım gel teke tek çıkalım!'Polise tehdit: 'Seni aldıracağım gel teke tek çıkalım!'
Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sürpriz veda! "Bu hikâye burada bitiyor"

Survivor'da sürpriz veda! "Bu hikâye burada bitiyor"

Eser Yenenler hastanelik oldu! Apar topar ameliyata alındı

Eser Yenenler hastanelik oldu! Apar topar ameliyata alındı

Mansur Yavaş ile ilgili bilgiyi canlı yayında açıkladı: Detayına girmek istemiyorum

Mansur Yavaş ile ilgili bilgiyi canlı yayında açıkladı: Detayına girmek istemiyorum

Bakan Karaismailoğlu'ndan İmamoğlu'na sert sözler!

Bakan Karaismailoğlu'ndan İmamoğlu'na sert sözler!

Yaptırımların ardından Rusya'dan flaş hamle! O ülkelere gaz akışı kesiliyor

Yaptırımların ardından Rusya'dan flaş hamle! O ülkelere gaz akışı kesiliyor

Acılı anne isyan etti! Kahreden detay

Acılı anne isyan etti! Kahreden detay

İlginizi Çekebilir

Sadece doğum günü kutlayacaklardı! Hayatları değişti

Sadece doğum günü kutlayacaklardı! Hayatları değişti

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

'Fetiş fotoğrafçısı' diyor! “Babam parmakları emerken...”

'Fetiş fotoğrafçısı' diyor! “Babam parmakları emerken...”

7 günde turp gibi yapıyor! Akciğeri temizler cildi bebek gibi yapar...

7 günde turp gibi yapıyor! Akciğeri temizler cildi bebek gibi yapar...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.