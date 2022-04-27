SON DAKİKA DEPREM mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? 27 Nisan 2022 Kandilli deprem listesi!

SON DAKİKA DEPREMLER listesi ile Kandilli Rasathanesi'nin 24 Nisan Çarşamba (bugün) için yaptığı açıklamanın detayları merak edildi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Muş, Muğla, Malatya, Bolu, Erzurum, Afyonkarahisar gibi illerimizin yanı sıra Ege Denizi'nde Yunanistan açıklarında sarsıntı gerçekleşti. Vatandaşlar, 27 Nisan deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. 27 Nisan 2022 Çarşamba AFAD ve Kandilli deprem listesi ve ayrıntılar haberimizde...

27 NİSAN DEPREM Mİ OLDU?

2022.04.27 04:36:28 39.3207 41.1543 2.0 -.- 1.5 -.- ALABALIK-VARTO (MUS) İlksel

2022.04.27 04:32:12 39.3517 25.8615 5.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.04.27 04:27:16 37.1058 28.5557 7.3 -.- 2.1 -.- KIYRA-ULA (MUGLA) İlksel

2022.04.27 04:09:07 38.1308 38.5950 4.6 -.- 1.4 -.- TEKEDERESI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2022.04.27 03:54:23 37.0347 27.5603 13.2 -.- 1.4 -.- CAMLIK-BODRUM (MUGLA) İlksel

2022.04.27 03:35:51 40.7408 31.5345 4.7 -.- 1.2 -.- KURKCULER-(BOLU) İlksel

2022.04.27 03:33:36 39.2210 41.6718 8.4 -.- 2.0 -.- TORAMAN-HINIS (ERZURUM) İlksel

2022.04.27 02:05:32 37.8932 30.1210 11.9 -.- 1.1 -.- ASAGI BELTARLA-BASMAKCI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.04.27 01:56:01 40.6693 27.4363 12.2 -.- 1.1 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel

2022.04.27 01:41:04 37.8435 30.9318 6.0 -.- 2.0 -.- CAYKOY-EGIRDIR (ISPARTA) İlksel

2022.04.27 00:28:55 36.9253 27.6087 16.5 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

