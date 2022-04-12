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SON DAKİKA DEPREMLER! 12 Nisan deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 12 Nisan 2022 Salı

12.04.2022 06:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

SON DAKİKA DEPREMLER listesi ve 12 Nisan 2022 Salı günü için Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı veriler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 12 Nisan Salı (bugün) Muğla, Erzincan, gibi illerin yanı sıra Ege Denizi'nde de sarsıntı gerçekleşti. 12 Nisan deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? sorusunun yanıtı merak edilirken Kandilli Rasathanesi son depremler listesi araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

SON DAKİKA DEPREMLER! 12 Nisan deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 12 Nisan 2022 Salı

SON DAKİKA DEPREMLER listesi ve Kandilli Rasathanesi'nin 12 Nisan Salı (bugün) için yaptığı paylaşım merak konusu oldu. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre; Muğla, Erzincan, gibi illerin yanı sıra Ege Denizi'nde de sarsıntı gerçekleşti. Vatandaşlar, 12 Nisan deprem mi oldu? Nerede, kaç şiddetinde oldu? soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. 12 Nisan 2022 Pazartesi Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve ayrıntılar haberimizde...

12 NİSAN DEPREM Mİ OLDU?

2022.04.12 01:30:04 39.2985 25.9218 6.8 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2022.04.12 00:38:04 37.0138 28.3955 4.2 -.- 1.6 -.- SIRINKOY-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.12 00:27:00 37.0673 28.3480 2.8 -.- 1.2 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2022.04.12 00:21:04 39.6880 40.6277 6.7 -.- 2.1 -.- KALECIK-TERCAN (ERZINCAN) İlksel

TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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Anahtar Kelimeler:
deprem Erzincan
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