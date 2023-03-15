SON DAKİKA | 'Devamı önemli' diyerek duyurdu! Bakan Akar'dan 'tahıl sevkiyatı' açıklaması '24 milyon tondan fazla...'

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Tahıl sevkiyatının devam etmesi' konusunda önemli bir açıklama yaptı. Bakan Akar "Rusya tarafı ile Ukrayna tarafı ile arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri yaptılar. Biz de bakanlar düzeyinde bu görüşmeleri sürdürüyoruz. Bugüne kadar çok sayıda bu işlemi gerçekleştirdiler. 24 milyon tondan fazla bahsediyoruz. Bunun tabi hem bölge hem dünya barışına, fiyatlara, istikrara çok önemli katkıları oldu. Bunun devamı önemli." ifadelerini kullandı. (DHA)

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