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  4. SON DAKİKA | 'Devamı önemli' diyerek duyurdu! Bakan Akar'dan 'tahıl sevkiyatı' açıklaması '24 milyon tondan fazla...'

SON DAKİKA | 'Devamı önemli' diyerek duyurdu! Bakan Akar'dan 'tahıl sevkiyatı' açıklaması '24 milyon tondan fazla...'

15.03.2023 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tahıl sevkiyatına ilişkin yaptığı açıklamada Rusya ve Ukrayna taraflarıyla gerekli görüşmelerin yapıldığını, bakanlar düzeyinde görüşmeleri sürdürdüklerini söyledi. 24 milyondan fazla tondan bahsedildiğini belirten Akar, bunun bölge, dünya barışı, fiyatlar ve istikrar konusunda önemli katkıları olduğuna vurgu yaptı ve devamının önemli olduğunu aktardı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | 'Devamı önemli' diyerek duyurdu! Bakan Akar'dan 'tahıl sevkiyatı' açıklaması '24 milyon tondan fazla...'

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Tahıl sevkiyatının devam etmesi' konusunda önemli bir açıklama yaptı. Bakan Akar "Rusya tarafı ile Ukrayna tarafı ile arkadaşlarımız gerekli görüşmeleri yaptılar. Biz de bakanlar düzeyinde bu görüşmeleri sürdürüyoruz. Bugüne kadar çok sayıda bu işlemi gerçekleştirdiler. 24 milyon tondan fazla bahsediyoruz. Bunun tabi hem bölge hem dünya barışına, fiyatlara, istikrara çok önemli katkıları oldu. Bunun devamı önemli." ifadelerini kullandı. (DHA)

Ayrıntılar geliyor...


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