SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan duyurdu! "İran Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelecek"

Son dakika haberi: Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Bakan Fidan, açıklamasında "İran Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelecek. Gazze'de yasa dışı kuşatma devam etmekte. İsrail girdiği yanlış yoldan bir an önce geri dönmeli." ifadelerini kullandı.

FİDAN: AKTÖRLERİ KALICI BARIŞA TEŞVİK ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ

Öte yandan Bakan Fidan, "Ukrayna için ayrı Filistin için ayrı standart olamaz, adil bir dünya istiyorsak her zaman ilkeli ve tutarlı davranmak zorundayız" dedi.

Bakan Fidan Gazze'deki gelişmelere ilişkin "Bölge ülkelerini etkisi altına alacak bir savaşa dönüşmesini istemiyoruz. Aktörleri kalıcı barışı teşvik etmeye çağırıyoruz" şeklinde konuştu.

Diğer yandan Fidan, "AB topluca aldığı pozisyon gereği maalesef (Gazze'de) ateşkes ifadesini duymak istemiyor" ifadelerini kullandı.

ABDULLAHİYAN: SİYONİST REJİM; KADINLAR, ÇOCUKLAR VE SİVİLLERİ GAZZE'DE ÖLDÜRMEYE DEVAM EDİYOR

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ise "Siyonist rejim, başta soykırım, savaş suçu olmak üzere kadınlar, çocuklar ve sivilleri Gazze'de öldürmeye devam ediyor. Bu cinayetlerinde her türlü yasak silahı kullanıyor. Ben burada vurgulamak isterim ki İran İslam Cumhuriyeti; ortakları ile bölgede savaşın gelişmemesi için görüşmelere devam ediyor." dedi.

Ayrıca Abdullahiyan, "Savaş durdurulmadığı takdirde bölgede durumun kontrolden çıkmasının sorumluluğu ABD, İsrail ve savaş suçlarını destekleyenlerin üzerindedir" ifadelerini kullandı.

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