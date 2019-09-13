HABER

Son dakika: Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili HDP'li Kulp Belediye Başkanı gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 16:20 | Son Güncelleme

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili, HDP'li Kulp Belediye Başkanı gözaltına alındı.

Son dakika: Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili HDP'li Kulp Belediye Başkanı gözaltına alındı

Kulp'un Ağaçkorur köyü mevkisinde odun toplamaya giden vatandaşların bulunduğu araca teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen 7 kişinin şehit olduğu saldırıda yaralanan 10 kişiden 9'unun tedavisi sürüyor.

BELEDİYEYE AİT ARACIN SALDIRININ GERÇEKLEŞTİĞİ YERDE GÖRÜLDÜĞÜ İDDİASI

Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde patlamadan kısa süre önce belediyeye ait aracın görüldüğü bilgisi üzerine haklarında yakalama kararı çıkarılan 4 kişiden HDP'li Kulp Belediye Başkanı M.F.T, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Belediye Başkanı M.F.T. ile HDP İlçe Başkanı A.K, HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bir şüphelinin yakalanması için operasyon devam ediyor.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı saldırıyla ilgili 4 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, HDP İlçe Başkanı ve Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü gözaltına alınmıştı. (AA)

Okul harcamaları belinizi bükmesin! 100 ParaPuan hediyeOkul harcamaları belinizi bükmesin! 100 ParaPuan hediye
Grizu 263, Türksat model uydu yarışması birincisiGrizu 263, Türksat model uydu yarışması birincisi
Kumaştan Hayaller Afyonlu çocuklara umut olacakKumaştan Hayaller Afyonlu çocuklara umut olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır şehit HDP HDP'li Kulp Belediye Başkanı gözaltına alındı

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Suriye sınırında hareketlilik! Teröristler böyle görüntülendi

Suriye sınırında hareketlilik! Teröristler böyle görüntülendi

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

Ahmet Davutoğlu AK Parti'den istifa etti

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Dünyaya kök söktüren halkına altık çağını yaşatan yüce devletimiz var olsun!
iyi olmuş Allah razı olsun sebeb olanlardan pkk hdp diye ülkede bu isimlere zihniyetlere yer yok
oradan geçmiş orada görünmüş olması insanların ölümüne sebebiyet verenlerden birisi olduğu anlamına gelmez eger suçsuz sa bu sekilde suclamak ta gunah. Hdp lileri terror gibj gostermek icin Yapilmamistir bu aci aci olaylar.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Soylu 'Diyarbakır Annelerini' ziyaret etti!

'Dün senin kızın gibi bir kızı getirdik...'

Kulp şehitleri, ağıtlarla uğurlandı

Kulp şehitleri, ağıtlarla uğurlandı

Milli sporcu Berke Şahin işlediği cinayetten yeni görüntüler

Milli sporcunun işlediği cinayetten yeni görüntüler

Son dakika! TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza

İstanbul'da trafiği kilitleyen zincirleme kaza!

Diyarbakır'da 7 sivilin şehit olduğu terör saldırısının detayları ortaya çıktı

Diyarbakır'daki hain saldırının detaylar ortaya çıktı

Rasim Ozan Kütahyalı'ya hapis cezası!

Rasim Ozan Kütahyalı'ya hapis cezası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.