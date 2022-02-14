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Son dakika: Dünya bu haberi konuşuyor! "Rusya saldırı pozisyonuna geçti"

14.02.2022 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanırken bölgede yeni bir gelişme yaşandığı iddia edildi. ABD'li bir yetkiliye göre, Ukrayna sınırında konuşlanan Rus ordusu saldırı pozisyonuna geçti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Dünya bu haberi konuşuyor! "Rusya saldırı pozisyonuna geçti"

Son dakika... Rusya-Ukrayna geriliminde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. ABD'li bir yetkiliye göre, Ukrayna sınırında ve Belarus'ta konuşlu Rus ordusu saldırı pozisyonuna geçti.

SALDIRI POZİSYONU ALDI

CBS News'in ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, bazı Rus ordu birimlerinin toplanma alanlarını (uydu fotoğraflarında görülen tampon-tampon oluşumları) terk ettiği ve "saldırı pozisyonlarına" geçmeye başladığı bildirildi.

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Yetkili, Rusya'nın hafta sonuna kadar Ukrayna'ya saldıracağına inandığını, ancak bunun ne şekilde olacağının henüz belli olmadığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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