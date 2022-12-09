Son dakika: Dünyanın konuştuğu esir takasından sonra kritik temas! ABD ve Rusya, İstanbul'da bir araya geliyor

Son dakika haberi: Dünya Rusya ve ABD arasındaki esir takasını konuşurken iki ülke kritik bir temas gerçekleştiriyor. Reuters'ta yer alan haberer göre Rusya ile ABD bugün İstanbul'da buluşuyor. TASS ajansında yer alan haber, ismi verilmeyen bir kaynağa dayandırıldı.

"ZORLU MESELEYİ ELE ALACAKLAR"

İki tarafın bir dizi "zorlu meseleyi" ele alacağı bildirildi ancak detay verilmedi.

ESİR TAKASI

8 Aralık’ta Abu Dabi Havalimanı'nda yapılan takasta Rusya'nın ABD'li kadın Basketbolcu Brittney Griner'ı, ABD'nin de Rus silah kaçakçısı Viktor Bout'u serbest bıraktığı bildirilmişti.