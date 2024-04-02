SON DAKİKA | Ege Denizi'nde deprem! Muğla Datça ve çevre ilçelerde hissedildi

Son dakikadeprem haberi: Ege Denizi'nde deprem meydana geldi. Saat 16.33'te meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD, 4.1 olarak duyurdu. Datça açıklarında meydana gelen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.
Son dakika: Deprem Ege Denizi'nde meydana geldi. Saat 16.33'te Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü AFAD, 4.1 olarak duyurdu. Datça açıklarında meydana gelen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.
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