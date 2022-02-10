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Son dakika: Eğitime kar engeli... Çok sayıda ilde tatil edildi

10.02.2022 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Olumsuz hava koşulları nedeniyle, Niğde ve Ağrı'da eğitime 1 gün ara verildi. Öte yandan Kayseri'de 3 ilçede, Konya'da 12 ilçede, Erzincan'da 3 ilçede ve Van'ın Başkale ilçesinde okullar tatil edildi. Yoğun kar yağışının yaşandığı, Aksaray ve Hakkari'de ise taşımalı eğitim bir gün süreyle ertelendi.

Son dakika: Eğitime kar engeli... Çok sayıda ilde tatil edildi

Son dakika... Niğde, Kayseri, Konya, Aksaray, Van, Ağrı, Erzincan ve Hakkari'de etkili olan olumsuz hava koşulları eğitim ve öğretim faaliyetlerini sekteye uğrattı.

KAYSERİ

Kayseri’de etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrasında oluşan olumsuz hava koşulları nedeniyle Yahyalı, Hacılar ve İncesu ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. 3 ilçede hamile ve engelli vatandaşlar da izinli sayılacak.

KONYA

Konya'da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 12 ilçede yarın yüz yüze eğitime ara verildi. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.

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Kentte kar yağışı ve soğuk hava günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Buzlanma nedeniyle Beyşehir, Bozkır, Derebucak, Derbent, Doğanhisar, Ereğli, Ereğli, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Sarayönü, Taşkent, ve Yunak'ta yüz yüze eğitime yarın ara verildi. Öğrenciler, uzaktan eğitim görecek. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak.

Öte yandan, Konya'yı komşu illere bağlayan 7 karayolu da tüm aracın ulaşımına açık tutuluyor. Bazı bölgelerde ise şiddetli rüzgar nedeniyle 'sürgün' diye bilinen arazideki karların sürüklenerek yolu kapatması ve buzlanma sonucu kayan tırlar nedeniyle yol, geçici süreyle ulaşıma kapatılıyor.

NİĞDE

Niğde'de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Yardımcısı Cemil Kılınç başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.

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Toplantıda, devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile çalışanlar ile engelli personelin 11 Şubat Cuma günü idari izinli sayılmalarına karar verildiği kaydedilen açıklamada, resmi ve özel bütün eğitim kurumları, kreş ve gündüz bakımevlerinde de eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, 6 yaşından küçük çocuğu olan kadın kamu çalışanları ile kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin de belirtilen tarihte idari izinli sayılacağı ifade edildi.

AKSARAY

Aksaray'da buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı taşımalı eğitim kapsamındaki bütün okullarda eğitime 11 Şubat günü ara verildiği belirtildi.

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Açıklamada, engelli ve hamile olup merkez ve ilçe köylerinden merkez veya ilçeye gelen kamu kurumlarındaki personellerin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

HAKKARİ

Hakkari’de olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezi ile Yüksekova ilçesinde yarın taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Hakkari Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle Valiliğimiz kararıyla Hakkari merkez ve Yüksekova ilçemizde 11 Şubat 2022 Cuma günü TAŞIMALI eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

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ERZİNCAN

Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçedeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Tercan, Çayırlı ve Otlukbeli ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiğini belirtti.

Makas, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Şubat Cuma günü Tercan, Çayırlı ve Otlukbeli ilçelerimizdeki tüm okullarımızda eğitim öğretime 1 gün ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu çalışanlarımızın idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir."

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AĞRI

Ağrı'da olumsuz hava koşulları yüzünden il merkezi ve 3 ilçedeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle il merkezinin yanı sıra Eleşkirt, Hamur ve Taşlıçay ilçelerindeki tüm okullar ile bağlı köy okullarında 11 Şubat Cuma günü okullar tatil edildi.

Kent merkezi ve söz konusu ilçelerde yer alan kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.

VAN

Van'ın Başkale ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

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Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, 11 Şubat Cuma ilçe genelindeki ilk ve orta dereceli tüm eğitim öğretim kurumlarının yoğun kar ve tipi nedeniyle tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi. (AA-DHA-İHA)

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