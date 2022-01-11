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Son dakika: Eğitime kar engeli! Peş peşe duyuruldu

11.01.2022 23:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, yoğun kar yağışının etkili olduğu Denizli'nin Çameli ilçesinde ve Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Son dakika: Eğitime kar engeli! Peş peşe duyuruldu

Son dakika haberi... Denizli'nin Çameli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde 12 Ocak çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi.

Olumsuz hava şartlarının insan sağlığını ve trafik güvenliğini tehlike oluşturabileceği belirtilen açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın izinli sayılacağı kaydedildi.

Eğitim ve öğretimin yarın uzaktan devam edileceği belirtildi.

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BİNGÖL'ÜN KARLIOVA İLÇESİNDE EĞİTİME ARA

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde de etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Dün gece saatlerinde başlayıp gündüz de etkisini sürdüren kar yağışıyla evler, araçlar ve caddeler karla kaplandı.

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Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 1 metreye ulaştığı ilçede, eğitime 2 gün ara verildi. Kara Yolları Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekiplerinin, yolların kapanmaması için çalışmaları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bingöl Denizli
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