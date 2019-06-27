Son dakika: Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı

Son dakika gelişmesine göre Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Seçim Kurulu'na mazbatasını almak için geldi. İmamoğlu'na eşi, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve partililer eşlik etti.

"DEMOKRASİ NEFERLERİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

İmamoğlu burada yaptığı açıklamada, "Ben de tabii herşeyden önce şehrimize, milletimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İstanbulumuz hem Türkiyemizin hem Avrupa'nın en büyük kendi. En doğru işleri yapacağımız bir 5 yılı umarım hep birlikte yaşarız. Tek tek 39 ilçenin, ilçe seçim kurulu başkanlarına, heyetlerine, ilçe seçim kurulu müdürlerine, sandık kurulu üyelerine, sandık kurulunda görev alan tüm siyasi parti temsilcilerine, demokrasinin ana teminatı olan sandıklardan çıkan neticeyi ulaştırarak demokrasiye katkı sunan demokrasi neferlerine teşekkür ediyorum" dedi.

Mazbatasını alan İmamoğlu, devin teslim töreni için İBB binasına geçecek.

SARAÇHANE'DE YOĞUN KALABALIK

İmamoğlu daha sonra Saraçhane'deki belediye binası önünde kendisini bekleyen vatandaşlarla bir araya gelecek.

Bu arada devir teslim töreni nedeniyle saat 15:30 itibariyle Saraçhane-Vezneciler yönü, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Bölgede yoğun trafik yaşanıyor.

