Son dakika: Elazığ'da maden ocağında göçük! Çok sayıda ekip sevk edildi: 3 kişi toprak altında kaldı

Son dakika: Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kalırken, bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. (İHA)

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