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  4. Son dakika: Elazığ'da maden ocağında göçük! Çok sayıda ekip sevk edildi: 3 kişi toprak altında kaldı

Son dakika: Elazığ'da maden ocağında göçük! Çok sayıda ekip sevk edildi: 3 kişi toprak altında kaldı

26.02.2024 10:43
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Son dakika haberi: Korkutan haber Elazığ'dan geldi. Alacakaya ilçesinde sabah saatlerinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Çok sayıda ekip bölgeye sevk edilirken ilk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kaldı. Göçük yaşanan maden ocağında AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Son dakika: Elazığ'da maden ocağında göçük! Çok sayıda ekip sevk edildi: 3 kişi toprak altında kaldı

Son dakika: Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kalırken, bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. (İHA)

Ayrıntılar geliyor...Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
maden ocağı
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