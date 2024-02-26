Son dakika: Elazığ'da maden ocağında göçük! Çok sayıda ekip sevk edildi: 3 kişi toprak altında kaldı

Son dakika haberi: Korkutan haber Elazığ'dan geldi. Alacakaya ilçesinde sabah saatlerinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Çok sayıda ekip bölgeye sevk edilirken ilk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kaldı. Göçük yaşanan maden ocağında AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri arama kurtarma çalışmalarına başladı.
Son dakika: Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kalırken, bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. (İHA)
Ayrıntılar geliyor...Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır
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