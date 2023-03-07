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  4. Son dakika: Erdoğan, Brunei Darüsselam Sultanı Waddaulah ile basın toplantısı düzenledi!

Son dakika: Erdoğan, Brunei Darüsselam Sultanı Waddaulah ile basın toplantısı düzenledi!

07.03.2023 18:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brunei Darüsselam Sultanı Waddaulah ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan konuşmasında "Beşeri ilişkilerimiz her geçen gün daha da kuvvetleniyor." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Erdoğan, Brunei Darüsselam Sultanı Waddaulah ile basın toplantısı düzenledi!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brunei Darüsselam Sultanı Waddaulah ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Bugün yaptığımız görüşmelerde ikili münasebetlerimizi ele aldık. Savunma sanayi, inşaat, tarım, turizm, sağlık, islami finans alanlarında iş birliği alanlarını değerlendirdik.

Kültür ve eğitim alanlarındaki iş birliğimiz beşeri bağlarımızı güçlendiriyor. Türkçe kurslarına Bruneili kardeşlerimiz ilgi gösteriyor. Bu şekilde beşeri ilişkilerimiz her geçen gün daha da kuvvetleniyor.

Görüşmelerimizde küresel güncel meseleler üzerinde de durduk. Bölgesel ve uluslararası platformlarda ilişkimizi artırmanın önemine değindik. Dost ve kardeş Brunei halkına en kalbi selamlarımı iletiyorum.

Brunei Darüsselam Sultanı Waddaulah şu ifadeleri kullandı:

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Konuşmamın en başında şahsen ve Brunei halkı adına en derin taziyelerimizi Türkiye Cumhuriyeti halkına sunmak istiyoruz. Türkiye bu trajediyi atlacak ve daha güçlü dönecek.

Erdoğan'la çeşitli ikili konularda görüşmeler yaptık.

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