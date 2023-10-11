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Meral Akşener’den Erdoğan’a ‘ittifak’ yanıtı! ‘Gelin siz de aynı bizim gibi…’

11.10.2023 14:52 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İYİ Parti'ye 'ittifak' çağrısına Meral Akşener'den jet yanıt geldi. Erdoğan, AK Parti grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken ittifak konusunda "İYİ Parti'ye kapımız açık" demişti. İYİ Parti lideri de yanıtında Erdoğan'a bir çağrıda bulundu.

Meral Akşener’den Erdoğan’a ‘ittifak’ yanıtı! ‘Gelin siz de aynı bizim gibi…’

Yerel seçimler öncesinde siyaset kulisleri hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı’na katılması için İYİ Parti’ye seslenerek ‘kapımız açık’ mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamalarının üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabından yanıt verdi. Akşener de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulunarak “İttifak siyasetinin derinleştirdiği kutuplaşma, ülkemize zarar veriyor Sayın Erdoğan, gelin siz de aynı bizim gibi 81 ilde kendi adaylarınızla seçime girin. Türk siyaseti normalleşsin, kazanan milletimiz olsun” ifadelerini kullandı.

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Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan haberler ittifak

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