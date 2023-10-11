Meral Akşener’den Erdoğan’a ‘ittifak’ yanıtı! ‘Gelin siz de aynı bizim gibi…’

Yerel seçimler öncesinde siyaset kulisleri hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı’na katılması için İYİ Parti’ye seslenerek ‘kapımız açık’ mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamalarının üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sosyal medya hesabından yanıt verdi. Akşener de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrıda bulunarak “İttifak siyasetinin derinleştirdiği kutuplaşma, ülkemize zarar veriyor Sayın Erdoğan, gelin siz de aynı bizim gibi 81 ilde kendi adaylarınızla seçime girin. Türk siyaseti normalleşsin, kazanan milletimiz olsun” ifadelerini kullandı.



