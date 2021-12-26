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Son dakika: Erdoğan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan yanıt

26.12.2021 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eleştirilerine sosyal medyadan peş peşe yanıt verdi.

Son dakika: Erdoğan'ın sözlerine Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'ndan yanıt

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısındaki konuşmasında muhalefete yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu.

SOSYAL MEDYADAN YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'nun sert açıklamalarına CHP lideri Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yanıt geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

“Ey Şahıs, Şanlıurfa'ya önerdiğim enerji modelini önce trollerinle kapatmak istedin; baktın olmuyor kendin geldin. Bugün 1 saat kürsüde beni anlatmışsın, anlat anlat. Beni takip etmeye devam et. Tekrar ediyorum, Şanlıurfa'nın taşlık arazisinde güneş enerjisinden elektrik üretilir.

Erdoğan'ın söylediklerine bakmayın, o önce konuşur sonra dediklerimi aynen yapar. Asgari ücret, elektrik faturaları, emekliye ikramiye, 3600 ek göstergede yapacağı gibi... Şimdi de kadınları ve nafakayı konuşmaya başlamış. Koş Erdoğan koş, sana daha neler yaptıracak bu Bay Kemal!"

İMAMOĞLU DA TWEET ATTI

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, "2,5 yılda yaptığımız yatırımlar ve hayata geçirdiğimiz projelerle İBB’de 21.500 kişiye istihdam sağladık. 2024’e kadar yeni yatırımlar ve projelerle Cumhurbaşkanımızın iddia ettiği rakamı, yani 45 bin kişiyi, İstanbul’a hizmet için istihdam etmek üzere var gücümüzle çalışacağız" ifadelerini kullandı.

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