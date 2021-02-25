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  4. Son Dakika! Ermenistan'da darbe girişimi! Halk sokaklara çıktı Paşinyan'dan açıklama geldi

Son Dakika! Ermenistan'da darbe girişimi! Halk sokaklara çıktı Paşinyan'dan açıklama geldi

25.02.2021 15:29 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 'Ermenistan askeri kendi işini yapsın, Ermenistan sınırlarını korusun' dedi. Bu konuşmanın ardından Paşinyan muhalefet liderlerine görüşme çağrısında bulundu. Açıklamadan saatler önce ordu Paşinyan'ın istifasını isteyen bir muhtıra yayınlamıştı. Bunun üzerine Paşinyan bu açıklamayı 'darbe girişimi' olarak nitelemiş ve halkı sokaklara çağırmıştı. Paşinyan, ilk olarak da Genelkurmay Başkanı'nı görevden aldığını duyurmuştu.

Ermenistan'daki 'darbe girişimi' tüm dünyada son dakika haberi olarak geçti. Darbe girişiminin ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 'Ermenistan askeri kendi işini yapsın, Ermenistan sınırlarını korusun' dedi.

Halka seslenen Paşinyan "Ordunun anayasa karşıtı eylemine katılmak isyteyen insanlar oldu" dedi ve halkın askeri darbeye müsaade etmeyeceğini söyledi.

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Paşinyan ayrıca "ordu politikaya müdahil olamaz halka itaat etmek zorunda" dedi.

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"ONA HALK KARAR VERİR"

İstifa edip etmeyeceğine ilişkin tartışmalara halkın karar vereceğini söyleyen Paşinyan "Çünkü beni halk seçti" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Ermenistan'da darbe girişimiSon Dakika: Ermenistan'da darbe girişimi

Nikol Paşinyan destekçilerini bugün yerel saatle 16.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmaya çağırmıştı.

MUHALAFETE ÇAĞRI

Paşinyan muhalefete de çağrı yaptı ve 'protestoları durdurun, görüşelim' dedi.

JETLER ALÇAK UÇUŞ YAPTI

Öte yandan Erivan semalarında savaş uçaklarını sesi duyuldu. Yerel medya, alçak uçuş yapan jetlerin Rus üretimi MiG-29 olduğunu bildirdi.

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ALİYEV'DEN AÇIKLAMA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, savaş sonrası dönemde Azerbaycan'ın geliştiğini, Ermenistan'da ise kriz yaşandığını belirterek, "Ermenistan hiçbir zaman bu kadar acınası durumda olmamıştı." dedi.

Aliyev, şehit aileleri ve gazilere daire takdim töreninde yaptığı konuşmada, Ermenistan'da neredeyse her gün iç çatışmaların yaşandığını, demokrasi ilkelerinin hiçe sayıldığını ifade etti.

"Ermenistan hiçbir zaman bu kadar acınası durumda olmamıştı. Onları bu duruma sokan liderleridir, hem ülkeyi 20 yıl yöneten Koçaryan-Sarkisyan rejimi hem de onlardan sonra gelen yönetim." diye konuşan Aliyev, Ermenistan'da iç karışıklıkların, toplu tutuklanmaların yaşandığını hatırlattı.

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Aliyev, şunları söyledi:

"Ama nedense demokrasiden bahseden bazı devletler ve sivil toplum kuruluşları buna göz yumuyor. Ermenistan'daki muhalefet her gün baskı görüyor, tutuklanıyor ve öldürülüyor ama kimse tepki vermiyor. Bu neyi gösteriyor? 30 yıllık tarih, bu zaferi sadece Ermenistan karşısında kazanmadığımızı bir kez daha gösteriyor. Örgütlü ve güçlü çevreler bize karşı birleşmişti ve topraklarımızı sonsuza kadar işgal altında tutmak istiyordu. Ermenistan sadece bir araçtı. Biz bu sinsi politikayı yerle bir ettik ve adaleti yeniden tesis ettik."

GENELKURMAY BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Genelkurmay Başkanlığı'nın hükümetin istifasını isteyen bir açıklama yayımlamasının ardından, Paşinyan'ın Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu.

Paşinyan, Çarşamba günü de Genelkurmay İkinci Başkanı Tiran Kaçaryan'ı görevden almıştı.

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Kaçaryan, Paşinyan'ın Rusya'nın gönderdiği İskender füzelerinin geçen yıl Dağlık Karabağ'daki çatışmalar sırasında hedefleri vurmadığı yönündeki iddialarıyla alay etmişti.

Genelkurmay Başkanlığı açıklamasında, Genelkurmay İkinci Başkanı Kaçaryan'ın görevden alınmasına "net şekilde karşı çıkıldığı" belirtildi. Açıklamada, "Ermenistan Başbakanı ve hükümeti, Ermeni ulusu için kritik önem taşıyan mevcut kriz durumuyla ilgili makul kararlar alabilecek durumda değildir" denildi.

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Açıklamada ayrıca, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin "görevdeki yetkililerin ordunun itibarını sarsmayı amaçlayan saldırılarına hoşgörü göstermeyeceği" vurgulandı.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA: KAYGILIYIZ

Rusya'dan ise Ermenistan'daki son gelişmelerle ilgili ilk açıklama Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan geldi.

Gelişmeleri kaygıyla izlediklerini belirten Peskov taraflara sükunet çağrısı yaptı ve "Ermenistan'da yaşanan olayların tamamen ülkenin iç meselesi" olduğunu kaydetti.

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İSTİFA BASKISI ALTINDAYDI

Nikol Paşinyan, geçen yıl Ermenistan'ın yenilgisiyle sonuçlanan Dağlık Karabağ savaşından sonra istifa baskısı altındaydı.

Paşinyan'ın istifası talebiyle ülkede bir haftadır protesto gösterileri düzenleniyor.

Salı günü Erivan'da binlerce kişinin katıldığı bir gösteride protestocular Paşinyan için "Hain" sloganları atmıştı.

Paşinyan'ın Kasım ayında altı hafta süren savaşın sonunda yenilgiyi kabul etmesinden sonra öfkeli kalabalıklar Meclis'i basmıştı.


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