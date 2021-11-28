Son Dakika: Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi! 22 yaralı

Ünal G'nin kullandığı yolcu otobüsü, Erzincan-Sivas kara yolunun Refahiye ilçesindeki Akarsu köyü mevkisinde kontrolden çıktı. Yol kenarına devrilen otobüsteki 22 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, itfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Yaralılar, bölgeye ulaşan ekiplerce Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

İzmir'den yola çıkan otobüsün Iğdır'a gitmekte olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

