Son dakika | Eski bakanlardan Kemal Derviş 74 yaşında hayatını kaybetti! Bir dönem ekonomi yönetiminin başındaydı...

Son dakika haberi: Eski milletvekili ve ekonomiden sorumlu devlet bakanı Kemal Derviş'in hayatını kaybettiği öğrenildi. BM eski Genel Sekreteri de olan Kemal Derviş 74 yaşında yaşamını yitirdi.

KEMAL DERVİŞ KİMDİR?

Kemal Derviş, Türk ekonomist, siyasetçi ve eski Birleşmiş Milletler görevlisi bir isimdir. 10 Ocak 1949'da İstanbul'da doğan Derviş, lisans eğitimini Londra Ekonomi Okulu'nda tamamladı ve yüksek lisans ve doktora derecelerini Princeton Üniversitesi'nden aldı.



CHP lideri Kılıçdaroğlu 2015'te Derviş'i ziyaret etmiş, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Derviş "Vatandaşlık hakkım ve sosyal demokrat milletvekili olmam bu seçim yarışına girmem mümkün değil. Zaten Genel Başkan da benden böyle bir şey istemedi" demişti.

EKONOMİDEN SORUMLU DEVLET BAKANIYDI

Derviş, özellikle gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı teşvik etmek için politikalar uygulayan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) başkanı olarak 2005-2009 yılları arasında uluslararası tanınırlık kazandı. Daha önce, 2001-2002 yıllarında Başbakan Bülent Ecevit hükümetinde Türkiye Ekonomi Bakanı olarak görev yapmıştır.

Derviş, Türkiye'nin iç ve dış politikalarının araştırma ve analizi üzerine odaklanan bir düşünce kuruluşu olan İstanbul Politikalar Merkezi'nin kurulmasına da katkıda bulunmuştur. Ekonomik kalkınma, küreselleşme ve demokrasi konularında birçok kitap ve makale yazmıştır.

