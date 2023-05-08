HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika | Eski bakanlardan Kemal Derviş 74 yaşında hayatını kaybetti! Bir dönem ekonomi yönetiminin başındaydı...

Son dakika | Eski bakanlardan Kemal Derviş 74 yaşında hayatını kaybetti! Bir dönem ekonomi yönetiminin başındaydı...

08.05.2023 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ekonomiden sorumlu eski Devlet Bakanı Kemal Derviş yaşamını yitirdi. Derviş 74 yaşında hayata gözlerini yumdu. 2001-2002 yıllarında Bülent Ecevit hükümetinde Türkiye Ekonomi Bakanı olarak görev alan Derviş ayrıca CHP'den milletvekilliği yapmıştı.

Son dakika | Eski bakanlardan Kemal Derviş 74 yaşında hayatını kaybetti! Bir dönem ekonomi yönetiminin başındaydı...

Son dakika haberi: Eski milletvekili ve ekonomiden sorumlu devlet bakanı Kemal Derviş'in hayatını kaybettiği öğrenildi. BM eski Genel Sekreteri de olan Kemal Derviş 74 yaşında yaşamını yitirdi.

KEMAL DERVİŞ KİMDİR?

Kemal Derviş, Türk ekonomist, siyasetçi ve eski Birleşmiş Milletler görevlisi bir isimdir. 10 Ocak 1949'da İstanbul'da doğan Derviş, lisans eğitimini Londra Ekonomi Okulu'nda tamamladı ve yüksek lisans ve doktora derecelerini Princeton Üniversitesi'nden aldı.

901182
CHP lideri Kılıçdaroğlu 2015'te Derviş'i ziyaret etmiş, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Derviş "Vatandaşlık hakkım ve sosyal demokrat milletvekili olmam bu seçim yarışına girmem mümkün değil. Zaten Genel Başkan da benden böyle bir şey istemedi" demişti.

EKONOMİDEN SORUMLU DEVLET BAKANIYDI

Derviş, özellikle gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı teşvik etmek için politikalar uygulayan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) başkanı olarak 2005-2009 yılları arasında uluslararası tanınırlık kazandı. Daha önce, 2001-2002 yıllarında Başbakan Bülent Ecevit hükümetinde Türkiye Ekonomi Bakanı olarak görev yapmıştır.

Derviş, Türkiye'nin iç ve dış politikalarının araştırma ve analizi üzerine odaklanan bir düşünce kuruluşu olan İstanbul Politikalar Merkezi'nin kurulmasına da katkıda bulunmuştur. Ekonomik kalkınma, küreselleşme ve demokrasi konularında birçok kitap ve makale yazmıştır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Cumhuriyet tarihimizin en büyüğü" diyerek duyurdu!"Cumhuriyet tarihimizin en büyüğü" diyerek duyurdu!
ABD'nin konuştuğu Türk! Buluşu, bilim dünyasında yankı uyandırdıABD'nin konuştuğu Türk! Buluşu, bilim dünyasında yankı uyandırdı
Kılıçdaroğlu 'Benim saray merakım yok' deyip seslendi!Kılıçdaroğlu 'Benim saray merakım yok' deyip seslendi!
Anahtar Kelimeler:
Kemal Derviş

En Çok Okunan Haberler

Toplu İş Sözleşmesi zammı için son viraj: Tarihi Erdoğan açıkladı

Toplu İş Sözleşmesi zammı için son viraj: Tarihi Erdoğan açıkladı

4A Bağ-Kur’lu küçük esnafa erken emeklilik

4A Bağ-Kur’lu küçük esnafa erken emeklilik

Konya'daki paylaşımlar sonrası açıklama!

Konya'daki paylaşımlar sonrası açıklama!

Erzurum'daki miting sonrası gözaltına alındılar!

Erzurum'daki miting sonrası gözaltına alındılar!

Sinan Oğan sosyal medyadan paylaştı: 'Konvoyda benim olduğumu zannedip saldırdılar'

Sinan Oğan sosyal medyadan paylaştı: 'Konvoyda benim olduğumu zannedip saldırdılar'

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na sert sözler: Türkiye'ye gelmiş en büyük sahtekarlardan bir tanesi

Bakan Soylu'dan İmamoğlu'na sert sözler: Türkiye'ye gelmiş en büyük sahtekarlardan bir tanesi

İlginizi Çekebilir

Metronun içi bir anda dumanlarla doldu! Yolcular camı kırıp dışarı çıktı

Metronun içi bir anda dumanlarla doldu! Yolcular camı kırıp dışarı çıktı

Öğretmen okul bahçesinde mastürbasyon yaparken yakalandı

Öğretmen okul bahçesinde mastürbasyon yaparken yakalandı

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

Resmen İngiltere Kralı oldu! 70 sene sonra ilk kez...

Resmen İngiltere Kralı oldu! 70 sene sonra ilk kez...

Yeni evinin duvarlarından resmen yılan fışkırdı! Gördüklerine inanamadı

Yeni evinin duvarlarından resmen yılan fışkırdı! Gördüklerine inanamadı

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.