SON DAKİKA | Gaziantep’te feci kaza! TIR, yolcu minibüsünü biçti: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberine göre kaza, Gaziantep’in İslahiye ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolcu taşıyan minibüs ile tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi ise yaralandı.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, olay yerine seyir halinde olduklarını belirterek, "Şu an için elimize ulaşan bilgiye göre kazada 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 11 yaralımız var" diye konuştu.

İşte kaza yerinden ilk görüntüler;

İHA-AABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır





