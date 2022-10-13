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  4. Son dakika haberi: Sokak köpeklerinden kaçarken arabanın altında kaldı! Türkiye 10 yaşındaki Zana'ya ağlıyor...

Son dakika haberi: Sokak köpeklerinden kaçarken arabanın altında kaldı! Türkiye 10 yaşındaki Zana'ya ağlıyor...

13.10.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha 10 yaşındaydı... Köpeklerdan kaçarken hayatını kaybetti! Acı olay dün Ataköy'de yaşandı. Yol kenarında yürüyen çocukları sokak köpekleri kovalamaya başladı. Köpeklerden kaçmaya çalışan 10 yaşındaki Zana, yolun karşısına geçmek istedi. O sırada A.B'nin kullandığı otomobil duramadı ve Zana Rojhad'a çarptı.

Son dakika haberi: Sokak köpeklerinden kaçarken arabanın altında kaldı! Türkiye 10 yaşındaki Zana'ya ağlıyor...

Günün en acı haberi Ataköy'de yaşandı. Sokak köpeklerinden kaçmak isterken otomobilin altında kalan talihsiz Zana Rodhad, metrelerce sürüklendi! Olay yerindekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri geldi. 10 yaşındaki Zana, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobilin sürücüsü A.B adliyeye sevk edildi.

OTOMOBİL ÇARPTI, METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Bakırköy'e bağlı Ataköy'de dün öğle saatlerinde, yol kenarında yürüyen 5 çocuğu sokak köpekleri kovalamaya başladı. Köpeklerden kaçan 10 yaşındaki Zana Rojhad Canyeva, yolun karşısına geçmeye çalıştı. Çocuğa otomobil çarptı. Metrelerce sürüklenen çocuk yere yığıldı.

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ACI HABER HASTANEDEN GELDİ

Otomobil sürücüsü ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.B. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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trafik kazası köpek sokak köpeği
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