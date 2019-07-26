Son dakika! Hakkari ve Şırnak'ta PKK'lı teröristlerden hain saldırı: 1 asker şehit

Çukurca’nın sınır bölgesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonrası çatışma çıktı. Çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız şehit olurken, 1 asker ise yaralandı.

Bölgede halen hava destekli olarak devam eden operasyonlarda, saldırıyı gerçekleştiren 3 terörist Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilerek etkisiz hale getirildi.

Şehit Yıldız’ın saat 16.00’da Hakkari Dağ ve Komando Tugayında yapılacak törenle memleketi Adana’ya uğurlanacağı belirtildi.

ŞIRNAK'TA ROKETATARLI SALDIRI

Öte yandan bir saldırı haberi de Şırnak'tan geldi. Silopi ilçe merkezine bağlı Ortaköy çevre yolu üzerinde bulunan yol kontrol noktasına PKK’lı teröristlerce roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Olayda 2 asker yaralandı.

(İHA)



