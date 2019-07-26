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Son dakika! Hakkari ve Şırnak'ta PKK'lı teröristlerden hain saldırı: 1 asker şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 12:59 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Hakkari ve Şırnak'ta PKK'lı terörsitlerce peş peşe saldırı düzenlendi. Çukurca sınır bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Şırnak'ın Silopi ilçesinde ise roketatar ve uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 2 asker yaralandı.

Son dakika! Hakkari ve Şırnak'ta PKK'lı teröristlerden hain saldırı: 1 asker şehit

Çukurca’nın sınır bölgesinde PKK’lı teröristlerin saldırısı sonrası çatışma çıktı. Çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Metin Yıldız şehit olurken, 1 asker ise yaralandı.

Bölgede halen hava destekli olarak devam eden operasyonlarda, saldırıyı gerçekleştiren 3 terörist Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilerek etkisiz hale getirildi.

Şehit Yıldız’ın saat 16.00’da Hakkari Dağ ve Komando Tugayında yapılacak törenle memleketi Adana’ya uğurlanacağı belirtildi.

ŞIRNAK'TA ROKETATARLI SALDIRI

Öte yandan bir saldırı haberi de Şırnak'tan geldi. Silopi ilçe merkezine bağlı Ortaköy çevre yolu üzerinde bulunan yol kontrol noktasına PKK’lı teröristlerce roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Olayda 2 asker yaralandı.

(İHA)


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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Allah Şehidimize Rahmet Eylesin. Yaralı Askerimizede acil şifalar versin. Birileri PKK Sözcüsünün Çizgisini Beğenmeye devam etsin. Biz Reis in ve Mehmetçiğin Çizgisini Beğeniyoruz
Allah pkk yı kahretsin, ama hiçbir suçu günahı olmayan mahsum insanları çoçukların dan ayıranları da kahretsin işallah, çünkü onlarında pkk dan farkı yoktur
baskanlık gelecek teror bıtecek
terör bitti canım tabi
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