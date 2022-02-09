Son dakika: Halil Falyalı cinayetini işlediler Kıbrıs'tan işte böyle kaçtılar! Falyalı'nın ölümünde 7 kurşun detayı

Son dakika haberi: Dün akşam saat 19:45 sularında uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden ünlü iş adamı Halil Falyalı hakkında hastaneden de açıklama geldi. Aynı şekilde emniyet güçleri de olayı anlatan bir basın bildirisi yayınladı. Halil Falyalı'nın vücuduna 7 kurşun isabet ettiği belirtildi.

SON DAKİKA: ÜNLÜ İŞ ADAMI HALİL FALYALI HAYATINI KAYBETTİ!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin önemli iş adamlarından biri olan Halil Falyalı, uğradığı silahlı saldırı sonrasında hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Falyalı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HASTANENİN BAŞHEKİMİ AÇIKLADI

YDÜ Başhekimi Prof. Dr. Müfit Yenen, Halil Falyalı'nın bütün müdahalelere karşın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yenen, "KKTC saatine göre 19.45 itibariyle vücudunun pek çok noktasında ateşli silah yaralanması ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne getirilen Halil Falyalı, hastanemizin, kardiyoloji, acil tıp, anestezi, kalp ve damar cerrahisi, genel cerrahi ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan ekibi tarafından gerçekleştirilen bütün müdahalelere karşın hayatını kaybetmiştir." ifadelerini kullandı.

Saldırıda, Falyalı'nın şoförünün ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

'OLAYLA İLGİLİ GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA SÜRÜYOR'

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada ise "Saat 19.00 sıralarında Çatalköy'de 20 Temmuz Caddesi üzerinde, iş adamı Halil Falyalı'nın içinde bulunduğu araca meçhul şahıs/lar tarafından açılan ateş sonucu, aracın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirirken, olayda ağır yaralanan Halil Falyalı ise ambulans ile kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor." ifadeleri yer aldı.

2010'da KKTC'de bir davada "tehdit" gerekçesiyle yargılanan ve tutuklanan Falyalı, daha sonra serbest kalmıştı. Falyalı, geçen yıl ekimde "darp", "soygun," ve "zorla alıkoyma" suçlarıyla ilgili bir davada tutuklu olarak yargılanmıştı.

KATİL ZANLILARININ FOTOĞRAFLARI

Halil Falyalı ve şoförünü öldüren katil zanlılarına ait olduğu iddiasıyla sosyal medyada yayınlan fotoğraf karesi ise polis tarafından yalanlandı. İki zanlının kullandıkları aracın da kiralık olduğu gelen bilgiler arasında.

KIBRIS'TAN SÜRAT MOTORUYLA KAÇTILAR!

Kıbrıs yerel basınında çıkan haberlere göre Halil Falyalı'yı öldüren zanlılar, cinayetin ardından Kıbrıs'tan sürat motoruyla kaçtı.

