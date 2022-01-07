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Son Dakika: Halk otobüsü şoförünü yola yatırıp tekme tokat dövdüler! "Rezil rüsva oldum"

07.01.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Antalya’da maddi hasarlı kaza sonrası otomobil sürücüsü ile yanındaki kişi, halk otobüsü şoförünü herkesin gözü önünde yola yatırarak tekme ve yumruklarla darp etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan şoför, “Sabahleyin işime gitmek için bembeyaz gömleğimi, simsiyah pantolonumu giydim. Şu halime bakın, berduş gibiyim” dedi. Polis ekipleri, şoförün şikayetçi olduğu saldırganlar hakkında araştırma başlattı. İşte son dakika haberinin detayları!

Son Dakika: Halk otobüsü şoförünü yola yatırıp tekme tokat dövdüler! "Rezil rüsva oldum"

Son dakika haberine göre olay, Muratpaşa ilçesi Tarık Akıltopu Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir sürücü, tek şeritli caddede otomobilini park edip kapıyı açtığı sırada, Halil İbrahim Özen’in (51) kullandığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Denetimli Halk Otobüsü, otomobilin kapısına çarptı. Maddi hasarlı kaza sonrası otobüs şoförü Özen, aşağı inip kaza yerini cep telefonuyla fotoğrafladı. Bu sırada her iki taraf arasında sözlü tartışma başladı. İddiaya göre otomobil sürücüsü ile yanındaki kişi bir anda Özen’e saldırdı. Özen’i yere yatıran şahıslar, tekme ve yumruklarla darp etmeye başladı. Diğer yolcuların araya girmesiyle şahıslar şoförü bırakıp olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi.

Kol, el ve bacaklarından yaralanan Özen, sağlık kontrolü ve tedavisinin ardından Bahçelievler Karakolu’na giderek, saldırganlar hakkında şikayetçi oldu.

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"ANLAM VEREMEDİM"

Olayı anlatan Halil İbrahim Özen, “Park halindeyken kapıyı açınca aracım hasar gördü. Aşağı inip aracımdaki hasarı telefonla çekmek istedim. O esnada iki kişi üzerime atlayıp darp etmeye başladı. Ardından küfür ve tehdit edip kaçtılar. Neden böyle bir şey yaptıklarına anlam veremedim. Şahısları tanımam etmem" dedi.

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"BERDUŞ GİBİYİM"

Saldırganlardan şikayetçi olduğunu da sözlerine ekleyen Özen, "Evden sabah ‘Bismillah’ deyip çıkıyoruz, akşam eve dönüş halimize bakın. Antalya halkının en sevdiklerini taşıyoruz. Gördüğünüz vaziyete bakın; ellerim, ayaklarım parçalanmış vaziyette. Ben sabahleyin işime gitmek için bembeyaz gömleğimi, simsiyah pantolonumu giydim. Şu halime bakın, berduş gibiyim. İki tane kendini bilmez yüzünden rezil rüsva oldum. Eve gidince oğlum, ‘babacım bu halin ne’ diyecek. Yağmurda, çamurda halkımıza hizmet ettik, karşılığı 2 parmağım, dirseklerim, dizlerim ezik” diye konuştu.

İHA

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