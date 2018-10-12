Son dakika! Halkalı'da bir binada yangın çıktı!

Halkalı Filiz Sokak'ta 5 katlı bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızla büyüyen yangın bir anda binayı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışmaları devam ederken alev alev yanan bina havadan görüntülendi.
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