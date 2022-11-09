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SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ: 9 Kasım hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı: İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu!

09.11.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamalarının ayrıntıları merak konusu olurken bugün (9 Kasım 2022 Çarşamba) yurdun kuzeyinden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar eseceği belirtildi. Peki, 9 Kasım hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ve 9 Kasım Çarşamba günü İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il hava durumu...

SON DAKİKA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ: 9 Kasım hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı: İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu!

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklaması başta İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 9 Kasım hava nasıl olacak, sorusunun yanıtı Meteoroloji'den yapılan açıklama ile yanıt buldu. Meteoroloji hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceğini açıkladı.

Hava durumu

9 KASIM HAVA NASIL OLACAK?

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Sinop, Tokat, Erzurum, Ardahan, Van, Hakkari, Şırnak ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Erzurum çevreleri ile Van'ın kuzeyinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C
Az bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Ege'de pus ve yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 12°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

Hava durumu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Aksaray çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı hafif yağmurlu

KONYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı, doğusunun çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 13°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

TOKAT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

TRABZON °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Hava durumu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Malatya, Erzincan, Tunceli, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin aralıklı yağmurlu, Erzurum ve Ardahan çevreleri ile Van'ın kuzeyinin yükseklerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 14°C
Çok bulutlu

ERZURUM °C, 7°C
Çok bulutlu, hafif yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KARS °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif yağmurlu, kuzeyinin yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU

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hava durumu


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