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  4. Son dakika: HDP'li Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika: HDP'li Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı

29.12.2021 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, HDP İzmir Milletvekili Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan hakkındaki soruşturmanın, İzmir’de HDP İl Başkanlığına düzenlenen ve Deniz Poyraz’ın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili dava sırasında, mahkeme heyetine yönelik hakaret içerikli söz ve davranışları nedeniyle başlatıldığı duyuruldu.

Son dakika: HDP'li Pervin Buldan hakkında soruşturma başlatıldı

İzmir’de HDP İl Başkanlığına düzenlenen ve Deniz Poyraz’ın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili Onur Gencer’in yargılandığı dava sırasında çıkan arbede nedeniyle ertelenen davada yaşanan olaylara ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.

BAŞSAVCILIK DUYURDU

Açıklamada, “29 Aralık 2021 tarihinde İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan davanın duruşması sırasında HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan hakkında mahkeme heyetine yönelik hakaret içerikli söz ve davranışları nedeniyle soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu duruşmada izinsiz görüntü kaydı yapan ve nakleden kişiler hakkında da ayrıca soruşturmaya başlanılmıştır” ifadelerine yer verildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Pervin Buldan HDP Halkların Demokratik Partisi
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