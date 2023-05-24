SON DAKİKA | 'İçişleri Bakanı olarak yollayacağım!' Ümit Özdağ'dan flaş açıklama: Saat 11.00'i bekleyin...

Dağılan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Sinan Oğan'ın 2. tur Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek kararının ardından, ittifak liderlerinden Ümit Özdağ, Oğan ile desteklenecek aday konusunda farklı düşündüğünü dile getirmişti. Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Özdağ, Kılıçdaroğlu'na mutabakat metni sunup Millet İttifakı'nın olumlu yanıtın beklediğini ifade etmişti. İddiaya göre iki isim metin üzerinde anlaşma sağladı.

'7 MADDE' DETAYI

Dün akşam yeniden bir araya gelen isimler Özdağ'ın sunduğu mutabakat metnini masaya yatırırken gazeteci İsmail Saymaz Sözcü TV'de iki ismin 7 madde üzerinde anlaştığını öne sürdü.

ZAFER PARTİSİ'NDEN 2 KİŞİ...

Öte yandan Saymaz'ın iddiasına göre Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nden 2 kişi göç ve güvenlik politikaları konusunda etkin rol oynayacak.

İŞTE MERAK EDİLEN O METİN

Mutabakat metninde yer alan maddeler ise şöyle:

Anayasanın ilk 4 maddesi değişmeyecek Anayasanın 66. maddesi aynen korunacak 1924 Anayasasına bağlı kalınacak Sığınmacılar 1 yıl içerisinde gönderilecek Terörle etkin mücadele yapılacak Yolsuzlukla etkin mücadele yapılacak Kamudaki atamalarda liyakat esasına göre hareket edilecek

ÖZDAĞ'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: "İÇİŞLERİ BAKANI OLARAK YOLLAYACAĞIM"

Öte yandan kritik basın açıklamasına saatler kala Ümit Özdağ'dan flaş bir paylaşım geldi. "CHP Gençlik Kolları duvarları 'Suriyeliler gidecek' yazılarıyla boyadı." başlıklı bir haberi paylaşan Özdağ, "Söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Bugün saat 11.00’i bekleyin." ifadesini kullandı.

Özdağ'ın dikkat çeken paylaşımı şöyle;

"Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00’i bekleyin."