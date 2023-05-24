HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. SON DAKİKA | 'İçişleri Bakanı olarak yollayacağım!' Ümit Özdağ'dan flaş açıklama: Saat 11.00'i bekleyin...

SON DAKİKA | 'İçişleri Bakanı olarak yollayacağım!' Ümit Özdağ'dan flaş açıklama: Saat 11.00'i bekleyin...

24.05.2023 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turunda Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek mi? Merak edilen sorunun yanıtı için tüm gözler bugün iki liderin düzenleyeceği ortak basın toplantısına çevrilirken, Özdağ'dan flaş bir açıklama geldi. CHP Gençlik Kolları'yla ilgili bir haberi paylaşan Özdağ'ın mesajında 'İçişleri Bakanı olarak yollayacağım' ifadesi dikkat çekti.

SON DAKİKA | 'İçişleri Bakanı olarak yollayacağım!' Ümit Özdağ'dan flaş açıklama: Saat 11.00'i bekleyin...

Dağılan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Sinan Oğan'ın 2. tur Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek kararının ardından, ittifak liderlerinden Ümit Özdağ, Oğan ile desteklenecek aday konusunda farklı düşündüğünü dile getirmişti. Geçtiğimiz günlerde CHP lideri Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Özdağ, Kılıçdaroğlu'na mutabakat metni sunup Millet İttifakı'nın olumlu yanıtın beklediğini ifade etmişti. İddiaya göre iki isim metin üzerinde anlaşma sağladı.

'7 MADDE' DETAYI

Dün akşam yeniden bir araya gelen isimler Özdağ'ın sunduğu mutabakat metnini masaya yatırırken gazeteci İsmail Saymaz Sözcü TV'de iki ismin 7 madde üzerinde anlaştığını öne sürdü.

AA-20230522-31207864-31207863-KILICDAROGLU_ZAFER_PARTISI_GENEL_BASKANI_OZDAG_ILE_GORUSTU

ZAFER PARTİSİ'NDEN 2 KİŞİ...

Öte yandan Saymaz'ın iddiasına göre Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nden 2 kişi göç ve güvenlik politikaları konusunda etkin rol oynayacak.

İŞTE MERAK EDİLEN O METİN

Mutabakat metninde yer alan maddeler ise şöyle:

  1. Anayasanın ilk 4 maddesi değişmeyecek

  2. Anayasanın 66. maddesi aynen korunacak

  3. 1924 Anayasasına bağlı kalınacak

  4. Sığınmacılar 1 yıl içerisinde gönderilecek

  5. Terörle etkin mücadele yapılacak

  6. Yolsuzlukla etkin mücadele yapılacak

  7. Kamudaki atamalarda liyakat esasına göre hareket edilecek

ÖZDAĞ'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: "İÇİŞLERİ BAKANI OLARAK YOLLAYACAĞIM"

Öte yandan kritik basın açıklamasına saatler kala Ümit Özdağ'dan flaş bir paylaşım geldi. "CHP Gençlik Kolları duvarları 'Suriyeliler gidecek' yazılarıyla boyadı." başlıklı bir haberi paylaşan Özdağ, "Söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Bugün saat 11.00’i bekleyin." ifadesini kullandı.

Özdağ'ın dikkat çeken paylaşımı şöyle;

"Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00’i bekleyin."

GFHGFJ

İlginizi Çekebilir

Oran verdi: "Özdağ, Kılıçdaroğlu'na destek verdiği an..."

Oran verdi: "Özdağ, Kılıçdaroğlu'na destek verdiği an..."

 28 Haziran'dan önce 4 bin liralık çifte ikramiye!

28 Haziran'dan önce 4 bin liralık çifte ikramiye!

 Babala TV’de Kılıçdaroğlu’na soru sordu! Tehdit mesajları aldığını iddia etti: ‘Senin kafana sıkacağız…’

Babala TV’de Kılıçdaroğlu’na soru sordu! Tehdit mesajları aldığını iddia etti: ‘Senin kafana sıkacağız…’

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Depremzedelere seslendi! "Sahip çıkın"Depremzedelere seslendi! "Sahip çıkın"
Sosyal medyadan tanıştığı kızla buluşan adam kâbusu yaşadı! Sosyal medyadan tanıştığı kızla buluşan adam kâbusu yaşadı!
Canlı yayında bir anda sinirlendi: 'Şimdi küfredeceğim dangalak'Canlı yayında bir anda sinirlendi: 'Şimdi küfredeceğim dangalak'
Anahtar Kelimeler:
seçim Ümit Özdağ Zafer Partisi

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin açıkladı! 'Maaşları birikmiş olarak yatacak'

Bakan Bilgin açıkladı! 'Maaşları birikmiş olarak yatacak'

28 Haziran'dan önce 4 bin liralık çifte ikramiye!

28 Haziran'dan önce 4 bin liralık çifte ikramiye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ortak miting yaparken gocunmadılar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ortak miting yaparken gocunmadılar...

Oran verdi: "Özdağ, Kılıçdaroğlu'na destek verdiği an..."

Oran verdi: "Özdağ, Kılıçdaroğlu'na destek verdiği an..."

"Yanlışlıkla fuhuş baskını yedik" diyerek anlatmaya başladı! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

"Yanlışlıkla fuhuş baskını yedik" diyerek anlatmaya başladı! Hasan Can Kaya şaştı kaldı

Babala TV’de Kılıçdaroğlu’na soru sordu! Tehdit mesajları aldığını iddia etti: ‘Senin kafana sıkacağız…’

Babala TV’de Kılıçdaroğlu’na soru sordu! Tehdit mesajları aldığını iddia etti: ‘Senin kafana sıkacağız…’

İlginizi Çekebilir

Aleyna Tilki'nin annesinden asgari ücret yorumu

Aleyna Tilki'nin annesinden asgari ücret yorumu

Görenler ne olduğunu anlayamadı! Pitonla adamı dövdü

Görenler ne olduğunu anlayamadı! Pitonla adamı dövdü

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Türk ailenin başına talih kuşu kondu!

Türk ailenin başına talih kuşu kondu!

2047 yılından gelerek genç haliyle yüzleşti!

2047 yılından gelerek genç haliyle yüzleşti!

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.