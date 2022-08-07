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Son dakika: İçişleri'nden yeni operasyon! Mardin'de başlatıldı: Yüzlerce personel katılıyor

07.08.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin'de Eren Abluka-31 operasyonu başlatıldı.

Son dakika: İçişleri'nden yeni operasyon! Mardin'de başlatıldı: Yüzlerce personel katılıyor

Son dakika haberi: Türkiye'de terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

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İçişleri Bakanlığınca PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek ve yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılması amacıyla Mardin Bagok’ta “Eren Abluka-31 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 528 personel 44 operasyonel tim görev alacak.

(İHA)

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İçişleri Bakanlığı
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