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  4. Son dakika! İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu

Son dakika! İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2020 23:50 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Suriye'nin İdlib kenti kırsalında rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısında şehit asker sayısının 33'e yükseldiğini açıkladı. Vali Doğan saldırıda yaralanan askerlerin tedavi altında olduğunu belirtti.

İdlib'de rejim güçlerinin TSK unsurlarına yönelik hava saldırısında şehit olan asker sayısı 33'e yükseldi.

Açıklamayı, gelişmeleri bildirmek üzere dördüncü kez kameralar karşısına geçen Hatay Valisi Rahmi Doğan yaptı.

Şehit sayısının 33'e yükseldiğini söyleyen Doğan, 32 askerin ise yaralı olduğunu açıkladı. Yaralı askerler arasında durumu ağır olan yok.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye getirilen yaralıların tedavisinin devam ettiğini söyleyen Doğan, şunları kaydetti:

"Kamuoyunu bir kez daha bilgilendirmek istiyorum. Özellikle Hataylı hemşehrilerimizi bilgilendirmek istiyorum, herhangi bir kan ihtiyacı yoktur. Sağlık personelimizin tamamı hastanede görevinin başındadır. Yaralılarımıza gerekli tedaviler yapılmaktadır. Hemşehrilerimden müsterih olmalarını, hastanelerin etrafında herhangi yığılma olmamasını buradan istirham ediyorum."

"YARALI ASKERLER SINIR KAPISINDAN İÇERİ ALINDI"

Vali, bazı askerlerin göçük altında olduğu ve kurtarma çalışmalarının yarın devam edeceği iddialarıyla ilgili soruyu ise "Şu an tüm askerlerimiz Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan içeriye alınmıştır. Yaralılarımız hastanededir" şeklinde yanıtladı.

Önceki açıklamasında bazı askerlerin de ağır yaralandığını söyleyen Doğan, "Yaralılarımızı Cilvegözü Sınır Kapısından Türkiye'ye aldık. Hatay'daki devlet hastanelerinde tedavileri devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağolsun" diye konuştu.

(AA)

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