Son dakika İdlib saldırısı sonrası Erdoğan ve Putin görüştü

Son dakika haberine göre İdlib'de 33 Mehmetçiğimizin şehit, 32 askerimizin de yaralandığı saldırı sonrası peş peşe açıklamalar geldi.

ERDOĞAN VE PUTİN GÖRÜŞTÜ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ve Rus mevkidaşı Vladmir Putin'in İdlib mutabakatının uygulanmasına ilişkin görüştüklerini açıkladı.

Lavrov ayrıca Rusya ve Türkiye'nin İdleb'deki koordinasyonu devam ettirmeye hazır olduğunu söyledi.

Lavrov yaptığı açıklamada "Suriye'deki teröristlerle hiçbir şekilde uzlaşma yapılamaz. İdlib konusunda Putin ve Erdoğan arasındaki anlaşmalara bağlıyız" dedi.

SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriyeli muhalifler çatışmasızlık bölgesinde büyük bir saldırı planlıyordu. Türkiye bu bölgede Türk askerlerinin olduğu konusunda bizi bilgilendirmedi. Hava saldırısında Rus uçağı görev almadı. Türk askeri olmaması gereken yerde rejim jetleri tarafından vuruldu. Türkiye'nin kayıpları sonrası ateşkesi uygulamaya hazırız."



