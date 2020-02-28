HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika İdlib saldırısı sonrası Erdoğan ve Putin görüştü

Son dakika İdlib saldırısı sonrası Erdoğan ve Putin görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2020 08:53 | Son Güncelleme

Rusya'dan İdlib'deki hain saldırı sonrası peş peşe peşe açıklamalar geldi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada operasyona hiçbir Rus uçağının katılmadığı belirtilirken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Suriye'deki teröristlerle hiçbir şekilde uzlaşma yapılamayacağını söyledi. Lavrov açıklamasında "İdlib konusunda Putin ve Erdoğan arasındaki anlaşmalara bağlıyız" ifadelerini kullandı. Lavrov ayrıca Erdoğan ve Putin'in görüştüğünü açıkladı.

Son dakika haberine göre İdlib'de 33 Mehmetçiğimizin şehit, 32 askerimizin de yaralandığı saldırı sonrası peş peşe açıklamalar geldi.

ERDOĞAN VE PUTİN GÖRÜŞTÜ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan ve Rus mevkidaşı Vladmir Putin'in İdlib mutabakatının uygulanmasına ilişkin görüştüklerini açıkladı.

Lavrov ayrıca Rusya ve Türkiye'nin İdleb'deki koordinasyonu devam ettirmeye hazır olduğunu söyledi.

Lavrov yaptığı açıklamada "Suriye'deki teröristlerle hiçbir şekilde uzlaşma yapılamaz. İdlib konusunda Putin ve Erdoğan arasındaki anlaşmalara bağlıyız" dedi.

SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suriyeli muhalifler çatışmasızlık bölgesinde büyük bir saldırı planlıyordu. Türkiye bu bölgede Türk askerlerinin olduğu konusunda bizi bilgilendirmedi. Hava saldırısında Rus uçağı görev almadı. Türk askeri olmaması gereken yerde rejim jetleri tarafından vuruldu. Türkiye'nin kayıpları sonrası ateşkesi uygulamaya hazırız."


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi... Türkiye’de daha büyüğü yokGörenler şaşkınlıklarını gizleyemedi... Türkiye’de daha büyüğü yok
Manisa'da korkutan deprem! Manisa'da korkutan deprem!
Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?
Anahtar Kelimeler:
Rusya Son dakika İdlib saldırı

En Çok Okunan Haberler

İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu

İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu

Mülteciler Avrupa’ya geçmek için sınır kapılarına hareket etti

Mülteciler Avrupa’ya geçmek için sınır kapılarına hareket etti

Mucize Doktor'da ortalığı karıştıracak yeni oyuncu!

Mucize Doktor'da ortalığı karıştıracak yeni oyuncu!

Annesi ile bikinili fotoğrafı Instagram'ı salladı

Annesi ile bikinili fotoğrafı Instagram'ı salladı

İdlib'deki hain saldırı sonrası Finike'ye şehit ateşi düştü

İdlib'deki hain saldırı sonrası Finike'ye şehit ateşi düştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu

İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Gören dönüp bir daha baktı! Daha büyüğü yok

Gören dönüp bir daha baktı! Daha büyüğü yok

Karantina hastanesine dönüştürüldü! Vali'den açıklama

Karantina hastanesine dönüştürüldü! Vali'den açıklama

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kritik İdlib açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan kritik İdlib açıklaması!

İdlib şehidinin babası Şuayip Tüzel oğluyla son konuşmasını anlattı

Şehit babası oğluyla son konuşmasını anlattı

Anlamlı Cuma Mesajları: Dualarımız şehitlerimizle!

Anlamlı Cuma Mesajları

Sivas'ta koronavirüs paniği!

İran'dan Türkiye'ye geldi! Bir ilde koronavirüs paniği!

TBMM Başkanı Şentop'tan İdlib açıklaması

TBMM Başkanı Şentop'dan ilk açıklama!

Milli Savunma Bakanı Akar'dan İdlib saldırısı sonrası ilk açıklama

Bakan Akar'dan İdlib saldırısı sonrası ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.