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Son dakika: İki gün boyunca süren kar esareti İstanbul'u terk ediyor! Saat vererek açıkladı, o illeri uyardı

26.01.2022 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? Pazartesi öğle saatlerinden beri etkisini sürdüren kar yağışı tam anlamıyla şehri felç etti. Binlerce araç yollarda kalırken özellikle Arnavutköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenyurt gibi ilçelerde kar kalınlığı bir metreyi buldu. Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'daki kar çilesinin biteceği tarihi açıkladı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika: İki gün boyunca süren kar esareti İstanbul'u terk ediyor! Saat vererek açıkladı, o illeri uyardı

Hava durumuyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Uzmanlar saat 18:00'den sonra Anadolu yakasında kar beklendiğini ifade etmişti. Dün gece Pazartesi gününe göre sakin geçti. Alınan tedbirlerden sonra bugün kamu görevlileri ve memurlar da idari izinli sayıldı. Kar yağışı ne zaman bitecek? İşte bu sorunun yanıtı...

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SON DAKİKA: İSTANBULLULARA MÜJDE! ESARET SONA ERİYOR...

Milyonlarca İstanbullu iki gündür karla mücadele ediyor. Ara sokaklar ve hatta ana halterlerde yollar kapandı. TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu Pazartesi gecesi kapalı kaldı. Binlerce insan evlerine yürüyerek ulaşmak durumunda kaldı.

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'İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI ZAYIFLADI' DİYEREK DUYURDU

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kar yağışının yavaş yavaş İstanbul'u terk edeceğini ifade etti.
'İstanbul'da artık kar yağışı zayıfladı. Bugün (Çarşamba) önemli bir yağış yok. Akşam saatlerinde kuzey ilçelerde daha sonra Anadolu yakasında kar yağabilir. Perşembe öğlene kadar da aralıklı devam ederek İstanbul'u terk eder.'

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O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT! YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Bugün Doğu Anadolu'nun doğu ve batı bölgeleri hariç yağış yok. Kocaeli, Yalova, Sakarya, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Tokat, Muş, Bingöl, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Batman ve Diyarbakır'da yoğun kar yağışı bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu İstanbul
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