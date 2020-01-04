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  4. Son dakika! Irak'ta ABD üssüne ve ABD Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı

Son dakika! Irak'ta ABD üssüne ve ABD Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 04.01.2020 20:13 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Irak'ta ABD üssüne ve ABD Büyükelçiliği yakınına füzeli saldırı düzenlendi. Irak'ın Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne ve Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı düzenlendi.

Son dakika! Irak'ta ABD üssüne ve ABD Büyükelçiliği yakınlarına füzeli saldırı

Irak güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bağdat Yeşil Bölge'de bulunan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınına, 2 adet füze atıldı.

SİRENLER ÇALDI

Saldırının kim tarafından yapıldığına dair bilgi verilmedi. Saldırı sonrası ABD Büyükelçiliğinde uyarı sirenlerinin çaldığı da belirtildi.

Yeşil Bölge'nin trafiğe açık olan kapıları güvenlik güçleri tarafından kapatıldı.

ABD ASKERLERİNİN KALDIĞI ÜSSE SALDIRI

Öte yandan Salahaddin vilayetinde ABD güçlerinin kaldığı ve ülkenin en büyük askeri üssü olan Beled Üssü'ne de füzeli saldırı düzenlendiği kaydedildi.

(AA)

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
"Yakınlarına" !!! gaz çıkarma merâsimi.. kazara bir ABD li öldürdüler yediler Ağababalarından tokadı. bir tane daha öldürürlerse; Süleymani' nin yerine geçen kişide iyi saklansın.
EYWAHLAR OLSUNN SAVAŞ BAŞLIYOR.
Ne savaşı be. Sadece gövde gösterisi bunlar. Şuanda savaş kimse çıkaramaz. Eğer öyle birşey olursa dünyada yaşayan kimse kalmaz
Bunlar kötü kokular. İnşallah kötü şeyler olmaz. Bu insanlar neyin peşindeler üç günlük dünyada ahiretini yakanlar yazık çok yazık. Barış içinde huzur içinde yaşamak bu kadar zor mu.
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