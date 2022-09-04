SON DAKİKA | İspanya’dan kalkış yapan özel jet Letonya açıklarında düştü! NATO savaş uçakları havalandı: Kokpitte pilot yoktu

Son dakika haberi: İspanya'dan kalkan bir özel jetin Letonya açıklarında düştüğü öğrenildi. Söz konusu jetin Cessna Citation 551 tipi bir özel jet olduğu belirtildi. Uçakla ilgili olarak gelen son bilgilerde, pilottan yanıt alınamaması üzerine NATO'ya bağlı savaş uçaklarının uçağı durdurmak üzere havalandığı ancak kokpitte kimsenin olmadığının görüldüğü aktarıldı. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...

NATO SAVAŞ UÇAKLARI HAVALANDI

İspanya’nın Jerez de la Frontera bölgesinden Almanya’nın Köln kentine gitmek üzere havalanan Cessna Citation 551 tipi özel jetin Letonya açıklarında düştüğü bildirildi. Fransa’nın başkenti Paris ve Köln üzerinde daireler çizmesinin ardında İsveç’in Gotland Adası’nın yakınından geçerek Baltık Deniz’ine yönelen uçağın pilotundan hava trafik kontrolünün yanıt alamaması üzerine uçağı durdurmak üzere NATO’ya bağlı savaş uçaklarının havalandığı ifade edildi.

KOKPİTTE KİMSEYİ GÖREMEDİLER

Uçağın Letonya açıklarında hızla irtifa kaybetmeye başladığı ve radardan kaybolduğu aktarılırken, NATO savaş uçaklarının uçağın kokpitinde kimseyi göremediği belirtildi. Uçakta 4 kişinin bulunduğu düşünülüyor.

İsveç Kurtarma Servisi Sözcüsü yaptığı açıklamada, "Uçağın Letonya’daki Ventspils kasabasının kuzey batısında (okyanusta) düştüğünü öğrendik" ifadelerini kullandı.

Letonya Donanması Sözcüsü Liva Veita, Letonya’ya ait gemilerin uçağın düştüğü noktaya doğru gittiğini açıkladı.

Litvanya Hava Kuvvetleri Sözcüsü yaptığı açıklamada, kalkış yapan savaş uçaklarının Estonya’daki Amari Havaalanındaki NATO Baltık Hava Polisi misyonuna ait olduğunu belirterek, Letonya’nın talebi üzerine arama ve kurtarma için kaza yerine Litvanya Hava Kuvvetleri’ne bağlı 1 helikopterinin gönderildiğini aktardı. Sözcü, kaç savaş uçağının havalandığını belirtmedi. NATO’ya göre, söz konusu hava üssünde şu anda Alman Hava Kuvvetleri’ne ait dört Eurofighter jeti bulunuyor. (İHA)

